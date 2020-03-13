Деятели культуры уверены, что поправки в Конституцию о языке и культуре укрепят образ РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Поправки в Конституцию, касающиеся русского языка и культуры, очень важны и поспособствуют защите культурного наследия и популяризации русской культуры и языка, в том числе за рубежом. Это шанс сохранить свою национальную идентичность в глобальном мире и укрепить образ России за рубежом, считают опрошенные ТАСС в пятницу деятели культуры.

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, народные артисты РФ Александр Калягин, Денис Мацуев и Владимир Машков выступили с предложением внести в Конституцию пункт о том, что культура России является уникальным наследием и охраняется государством. 11 марта Госдума приняла законопроект о поправке к Конституции в третьем, заключительном, чтении. Пункт о значении культуры вошел в 68-ю статью Основного закона РФ. В пятницу стало известно, что законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ.

"Поправка, которая вносится в Конституцию, ставит культуру России в ряд ключевых ценностей, фактически называя ее одним из символов государства, таким же, например, как флаг или гимн. Успех России возможен только в опоре на культуру, нашу базовую ценность и важнейший ресурс страны, который, возможно, важнее, чем любая нефть и газ. Именно культура и язык делают нас уникальными. Если не сможем защитить их, потеряем страну", - сказала ТАСС директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

Поэтому неслучайно, считает она, в статье 68, где зафиксировано, что русский язык является государственным на всей территории страны, принято решение внести поправку, что он становится языком государствообразующего народа, при этом всем ее народам гарантируется право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. По словам Великановой, "древнейшая и богатейшая культура России развивается, важно обеспечить на высоком законодательном уровне ее грамотную и надежную систему сохранения, приумножения и поддержки".

"Еще один важный момент, на мой взгляд, поправкой в статью 69 государство также гарантирует поддержку русских и русскоязычных соотечественников за рубежом. Я полагаю, что это должно способствовать сохранению русского мира, росту популярности русского языка за пределами нашей страны, повышению статуса и роли нашего великого культурного наследия, а в итоге укреплению образа в России за рубежом", - сказала собеседница агентства.

Национальная идентичность

"Считаю, что такая поправка давно назрела и очень нужна. Ведь культура - это главное, что каждое живущее поколение оставляет после себя в веках. Это те ценности и скрепы, которые мы получили от наших предков и передадим потомкам, все это заложено в литературе, музыке, архитектуре, живописи. Причем, русская культура действительно уникальна, потому что является неотъемлемой частью мировой культуры, а таких в мире можно пересчитать по пальцам", - сказал ТАСС директор Музея Победы Александр Школьник.

По его словам, то, что государство берет на себя ответственность за культуру, гарантирует не только сохранение памятников и всех материальных культурных ценностей, "что в наших условиях просто критически необходимо".

"Но это и поддержка всей современной культуры как отрасли, шанс сохранить свою национальную идентичность в глобальном мире, и здесь речь не только о русской, но и всей нашей многонациональной культуре, это открытие возможностей развиваться независимо от рынка и законов бизнеса. Я убежден, что эта поправка настолько важна для всех нас сегодня и для будущего нашей страны, что только она одна уже является серьезной причиной, чтобы поддержать обновленную Конституцию", - добавил он.

Важно участие каждого

Президент России Владимир Путин 10 марта выступил в Госдуме по поводу дискуссий по поправкам в Конституцию. Он заявил, что поправки давно назрели, они должны раскрывать социальный характер государства. По его словам, поправки, в частности, направлены на то, чтобы в целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу.

"Для меня всегда важно понимать и знать, что президент, с одной стороны, очень точно разбирается в тех вопросах, о которых он говорит, и, во-вторых, всегда относится к тому, что он делает, искренне и эмоционально. И главное, что я услышал в его выступлении, то, что для меня является главным на протяжении всех лет его работы, что он все так же с невероятным вниманием относится к России, думает о стране и о людях, которые живут в нашей стране, о будущем и страны в целом и каждого конкретного человека", - сказал ТАСС народный артист СССР Юрий Башмет.

Самым важным он назвал то, что "в результате решать все будут сами люди". "Поэтому самое главное, с моей точки зрения, прийти на референдум 22 апреля и выразить свое мнение, свой взгляд на то, как мы будем жить и развиваться дальше", - сказал собеседник агентства.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок в Конституцию примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.