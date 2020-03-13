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Ильдар Абдразаков представил "Аттилу" в своей постановке на сцене Большого театра

Опера стала самой масштабной постановкой башкирского театра оперы и балета и вошла в лонг-лист премии "Золотая Маска"

УФА, 13 марта. /ТАСС/. Премьера оперы "Аттила" в постановке двукратного обладателя премии Grammy, народного артиста Башкирии и Татарстана, лауреата "Золотой Маски" Ильдара Абдразакова состоялась в Большом театре в Москве. Ведущие партии, кроме Абдразакова, исполнили Василий Ладюк, Вероника Джиоева, а также артисты башкирского театра оперы и балета, сообщила в пятницу его пресс-служба.

"Большой театр России вновь принимает на своей сцене Башкирский государственный театр оперы и балета. В этот раз на исторической сцене главной культурной площадки страны представлена премьера 2019 года, опера "Аттила" Джузеппе Верди в режиссерской интерпретации народного артиста Башкортостана и Татарстана, лауреата премий Grammy и "Золотая Маска", выдающегося российского баса Ильдара Абдразакова", - говорится в сообщении.

"Аттила" стала самой масштабной постановкой башкирского театра оперы и балета и вошла в лонг-лист премии "Золотая Маска", а его солисты были номинированы на театральную премию "Онегин". "Визуальный образ спектакля создал московский сценограф и художник по костюмам Иван Складчиков. Всего для постановки было создано порядка 400 костюмов, которые расписывались мастерами театра вручную, сшито 180 пар обуви. Работа в пошивочном, бутафорском, декорационном цехах длилась более шести месяцев", - добавили в пресс-службе.

В образе Аттилы перед зрителями предстал Ильдар Абдразаков, Одабеллы - Вероника Джиоева, Эцио - Владислав Ладюк. Партии Форесто и Леоне исполнили артисты башкирского театра Владимир Орфеев и Артур Каипкулов. Гастроли Башкирского государственного театра оперы и балета в Москве прошли при поддержке правительства республики.

Абдразаков - российский оперный певец (бас), народный артист Башкирии, Татарстана, кавалер ордена Дружбы народов и ордена Салавата Юлаева. Выступал в Парижской опере, "Ла Скала", на сцене парижской Опера Бастиль. Ведущий звукозаписывающий лейбл в области классической музыки Deutsche Grammophon выпустил сольный альбом певца, который полностью посвящен творчеству Джузеппе Верди.

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