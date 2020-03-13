Жители Ульяновской области научились реставрировать документы на акции "Ночь в архиве"

УЛЬЯНОВСК, 13 марта. /ТАСС/. Акция "Ночь в архиве" прошла в пятницу в Ульяновской области, ее участники смогли познакомиться с архивными документами и даже научиться их реставрировать. Об этом сообщил ТАСС директор архива новейшей истории Ульяновской области Андрей Пашкин.

"В архивах Ульяновской области в течение всего вечера прошли мастер-классы, экскурсии в архивохранилища, интерактивные программы, работали площадки оцифровки и загрузки документов на мультимедийный портал Министерства обороны Российской Федерации "Дорога памяти". Жители региона также смогли благодаря профессиональным консультациям работников архива научиться правильно сохранять документы в домашних условиях", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники архивов в пятницу также презентовали выставки и продемонстрировали редкие документы из фондов. Желающие могли передать на хранение различные семейные документы в электронном виде или на бумажных носителях.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, в состав документов архивного фонда Ульяновской области за прошлый год включено более 31 тысячи единиц хранения. Кроме того, за год на 15% выросло количество пользователей архивной информацией. "Сохранение и продвижение историко-документального наследия нашего региона невозможно без цифровизации. Благодаря нацпроекту "Культура" в этом году будет направлено 3 млн рублей на закупку необходимого оборудования", - заявил на фестивале губернатор.

Морозов уточнил, что новое оборудование позволит архивам региона оцифровать в этом году 30 тыс. листов документов периода Великой Отечественной войны. "Особое внимание предстоит уделить муниципальным архивам. В ближайшие два года на укрепление их материально-технической базы, в том числе и на приобретение сканирующего оборудования, внедрение современных технологий будет выделено более 10 млн рублей. Кроме того, предлагаю на ближайшие несколько лет архивным учреждениям совместно с учебными заведениями Ульяновской области разработать программы профессиональной переподготовки архивистов для успешной интеграции в цифровую среду", - добавил он.

Акция "Ночь в архиве" завершила региональный фестиваль "Архивный хронограф", который проходил с 10 по 13 марта. Фестиваль "Архивный хронограф" проводится во второй раз. В этом году он приурочен к Году памяти и славы, которым 2020 год объявлен в России президентом Владимиром Путиным.