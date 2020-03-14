Сериал "Шторм" получил гран-при российского фестиваля "Утро Родины" на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Главный приз третьего российского фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро Родины", проходившего с 8 по 14 марта в Южно-Сахалинске, получил сериал "Шторм" режиссера Бориса Хлебникова. Торжественная церемония закрытия состоялась в субботу во дворце спорта "Кристалл", сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Утро Родины" - это первый в России фестиваль многосерийных художественных фильмов, проходящий в Южно-Сахалинске с 2018 года. Фестиваль проводится в рамках мероприятий национального проекта "Культура", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Организатором выступили правительство Сахалинской области, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство культуры РФ. В фестивале приняли участие известные российские режиссеры, продюсеры, артисты театра и кино, музыканты, певцы, танцоры и другие деятели отечественной культуры. Президент фестиваля - продюсер, актер и режиссер Сергей Жигунов.

"Лучшим фильмом признан сериал "Шторм" Бориса Хлебникова", - сообщил собеседник агентства.

Всего в конкурсной программе фестиваля были представлены 11 российских сериалов, вышедшие в эфир в 2019 году: "Дылды" Сергея Сенцова, "Жуки" Константина Смирнова, "Мертвое озеро" Романа Прыгунова, "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова" Сергея Коротаева, "Мылодрама" Ильи Куликова, "Победители" Александра Николаева и Ангелины Никоновой, "Содержанки" Константина Богомолова, "Толя-робот" Алексея Нужного, "Учителя" Ильи Куликова и Никиты Грамматикова, "Шторм" Бориса Хлебникова и "Эпидемия" Павла Костомарова. После каждой демонстрации зрители становились свидетелями открытого обсуждения представленного сериала. Оценивали фильмы по 10 номинациям режиссеры Сергей Урсуляк, Роман Каримов, Олег Маловичко, Вера Сторожева, Юрий Грымов, Инга Оболдина, Андрей Мерзликин и пианист и композитор Алексей Шелыгин. На протяжении недели жители и гости Южно-Сахалинска посещали показы конкурсных и внеконкурсных кинокартин, на разных площадках города проходили музыкальные концерты, мастер-классы и встречи со звездными гостями.

Как и в прошлом году, организаторы оставили жителям Южно-Сахалинска творческий подарок в виде проекта "Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска". В течение недели художники, приехавшие в Южно-Сахалинск со всего Дальнего Востока, создавали на стенах типовых зданий города персонажей популярных российских кинокартин с крылатыми фразами из них.

Награды фестиваля

В номинации "Лучшая режиссерская работа" победителем стал режиссер Борис Хлебников ("Шторм"). В номинации "Лучшая мужская роль" победил Александр Робак, "Лучшая женская роль" - Анна Михалкова, оба - за сериал "Шторм". Лучшей мужской ролью второго плана признана работа Максима Лагашкина из сериала "Жуки", лучшей женской ролью второго плана - работа Анны Котова-Дерябиной из "Учителей". В номинации "Лучший сценарий" победительницей стала Наталья Мещанинова ("Шторм"), в номинации "Лучшая музыка к фильму" - Антон Шварц ("Мосгаз..."), в номинации "Лучшая операторская работа" - Давид Хайзников ("Эпидемия"). Приз зрительских симпатий также получил сериал "Эпидемия". Лауреатам смотра вручили приз - стилизованный цветок дальневосточного лотоса, выполненный из костяного фарфора и обрамленный посеребренными рамками, напоминающими телевизионные экраны.