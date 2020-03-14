Галерея Уффици во Флоренции откроет секцию русских икон

РИМ, 14 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Коллекция русских икон во Флоренции станет постоянной частью экспозиции Галереи Уффици. Как корреспонденту ТАСС рассказал в пятницу директор музея Айке Шмидт, под секцию русского искусства выделены залы бывшей резиденции герцогов Тосканы - дворца Питти, где расположена Палатинская галерея.

"Несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы продолжаем работать, чтобы подготовить залы, где будут выставлены русские иконы. Эта секция войдет в постоянный маршрут по палаццо Питти", - рассказал Шмидт. Он уточнил, что торжественная инаугурация состоится сразу после окончания нынешней чрезвычайной ситуации и открытия музеев, закрытых по всей стране из-за распространения коронавируса.

Он пояснил, что в коллекции Уффици - 78 икон, которые никогда ранее не выставлялись все вместе и были представлены только на временных выставках. "У нас первая, даже по хронологии, коллекция русских икон в Европе, сформировавшаяся вне России. Некоторые из них попали во Флоренцию еще в эпоху Возрождения во времена правления Медичи. Но главным образом они были привезены в первой половине XVIII века, когда в России правила Екатерина Великая. Во Флоренции этот период расцвета был связан с правлением Лотарингской династии", - рассказал искусствовед.

Неслучайно, по его словам, выбрано и место для "русской экспозиции" - один из самых престижных королевских дворцов. "В этом есть некая символичность. Площадь перед Питти связана с именем Федора Достоевского. Он полгода жил во Флоренции именно напротив дворца и часто захаживал в Палатинскую галерею", - вспомнил Шмидт.

Уффици, одна из крупнейших галерей итальянского искусства эпохи Возрождения, не в первый раз с тех пор, как ее возглавил немецкий искусствовед, осуществляет проекты по знакомству публики с классическим и современным искусством других стран. Несколько лет назад в Уффици прошла выставка, посвященная Сергею Эйзенштейну. Как сообщил Шмидт, есть у галереи совместные проекты на будущие с разными российскими музеями, как крупными, так и не самыми известными.

"Русские иконы" станут первым постоянным отделом, посвященным изобразительному искусству другой страны, хотя в коллекции музея, которую начинали собирать Медичи, есть античная скульптура, в том числе из Греции, а также работы английских мастеров и фламандской школы. "Наряду с Эрмитажем у Уффици самая обширная коллекция фламандцев вне Голландии", - отметил директор.

Наиболее значимые иконы во Флоренции

Иконы из "русской коллекции" в течение веков перемещались по разным местам во Флоренции. Уффици никогда не покидали два экспоната: композиция, составляющая минологий, или календарь православных религиозных праздников, разделенных на полугодия, с сентября по февраль и с марта по январь, и икона со святой Екатериной Александрийской, которую датируют 1693-1694 годами. Считается, что образ происходит из мастерской Оружейной палаты: иконописцы этой школы работали при царском дворе в Московском Кремле. По манере исполнения она близка стилю Кирилла Уланова, одного из самых известных мастеров московской мастерской на рубеже XVII-XVIII веков.

Авторство установлено у единственного произведения из флорентийской коллекции - иконы Тихвинской Божией Матери, подписанной Василием Грязновым (1728 год). Эта икона, которая, согласно преданию, была обретена в 1383 году в городе Тихвине, в ту эпоху входившем в состав Новгородской земли. Дата на иконе соответствует западной системе летоисчисления, введенной в России царем Петром Великим (1672-1725). Самые древние образы в коллекции - иконы Божией Матери и Усекновение главы Иоанна Предтечи. Их появление во Флоренции связано не с коллекционированием Лотарингской династии, а с собраниями Медичи. Оба этих образа были среди литургических предметов, хранившихся в капелле реликвий в Палаццо Питти еще в 1639 году во времена правления Фердинандо II де Медичи и его супруги Виттории делла Ровере. Из этого семейства происходили Папы Римские Сикст IV и Юлий II.