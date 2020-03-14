Режиссер "Антошки" и "Двух веселых гусей" получит национальную анимационную премию "Икар"

СУЗДАЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств России, режиссер мультфильмов "Антошка" и "Два веселых гуся" Леонид Носырев будет награжден национальной анимационной премией "Икар" в номинации "Мастер". Об этом в субботу сообщили журналистам в оргкомитете фестиваля.

В субботу в Суздале на площадке XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино были объявлены номинанты и лауреаты почетных номинаций национальной анимационной премии "Икар" в 2020 году.

"В почетной номинации "Мастер" награда будет вручена Леониду Викторовичу Носыреву, заслуженному деятелю искусств России, режиссеру мультфильмов "Антошка", "Два веселых гуся", "Вершки и корешки", "Комаров", "Волшебное кольцо", "Архангельские новеллы" и других. Продюсером года назван Артем Васильев - один из создателей сериала "Три кота", известного в 170 странах мира", - сообщили в оргкомитете фестиваля.

Российская Национальная анимационная премия "Икар" учреждена Сергеем Капковым в 2014 году. Торжественная церемония вручения премии "Икар" в Москве запланирована на 8 апреля.