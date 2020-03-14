{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Режиссер "Антошки" и "Двух веселых гусей" получит национальную анимационную премию "Икар"

Торжественная церемония вручения награды в Москве запланирована на 8 апреля

СУЗДАЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств России, режиссер мультфильмов "Антошка" и "Два веселых гуся" Леонид Носырев будет награжден национальной анимационной премией "Икар" в номинации "Мастер". Об этом в субботу сообщили журналистам в оргкомитете фестиваля.

В субботу в Суздале на площадке XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино были объявлены номинанты и лауреаты почетных номинаций национальной анимационной премии "Икар" в 2020 году.

"В почетной номинации "Мастер" награда будет вручена Леониду Викторовичу Носыреву, заслуженному деятелю искусств России, режиссеру мультфильмов "Антошка", "Два веселых гуся", "Вершки и корешки", "Комаров", "Волшебное кольцо", "Архангельские новеллы" и других. Продюсером года назван Артем Васильев - один из создателей сериала "Три кота", известного в 170 странах мира", - сообщили в оргкомитете фестиваля.

Российская Национальная анимационная премия "Икар" учреждена Сергеем Капковым в 2014 году. Торжественная церемония вручения премии "Икар" в Москве запланирована на 8 апреля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Галерея Уффици во Флоренции откроет секцию русских икон
В коллекции Уффици - 78 икон, которые никогда ранее не выставлялись все вместе и были представлены только на временных выставках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС