Лучший спектакль Москвы получит театральную премию "Гвоздь сезона"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Лучший спектакль Москвы отметят в понедельник премией Союза театральных деятелей (СТД) России "Гвоздь сезона". Церемония награждения, которая станет 18-й по счету, состоится в Театральном центре "На Страстном", сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

"Сегодня вечером в 18-й раз в Театральном центре "На Страстном" будет торжественно "забит" "Гвоздь сезона", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что, согласно установившемуся правилу, для участия в премии экспертным советом отбираются пять лучших постановок московских театров прошлого сезона, которые объявляются заранее. На этот раз ими стали "Женитьба" (Театр "Школа драматического искусства", режиссер Александр Огарев), "Ревизор" (Театр "Около дома Станиславского", режиссер Антон Федоров), "Влюбленный дьявол" (Московский академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, режиссер-постановщик Александр Титель), "Иранская конференция" (Театр наций, режиссер Виктор Рыжаков), "Один день в Макондо" (Студия театрального искусства, режиссер Егор Перегудов).

"Каждая из этих постановок получит "Маленький хрустальный гвоздь", - уточнили в пресс-службе СТД.

Кто получит главный приз - "Большой хрустальный гвоздь", - будет объявлено только на церемонии награждения, где победителя выберет жюри, возглавляемое председателем СТД РФ, народным артистом РСФСР Александром Калягиным.

Мероприятие по устоявшейся традиции пройдет в неформальной обстановке. В этом году авторами сценария и режиссерами церемонии вновь стали актеры Театра наций Павел Акимкин, Артем Тульчинский и Роман Шаляпин. В праздничном вечере примут участие актеры и режиссеры спектаклей, ставших лауреатами премии, друзья СТД и коллеги по творческому цеху.