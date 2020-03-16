Как живет школа Большого театра в Бразилии. 20 лет под аплодисменты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 марта. /ТАСС/. Ровно 20 лет назад открытие единственной зарубежной школы Государственного академического Большого театра в Бразилии превратило провинциальный город Жоинвилль в южном штате Санта-Катарина (Бразилия) в один из главных центров подготовки артистов балета в стране. В связи с юбилеем учебное заведение подготовило два танцевальных спектакля, первый из которых - балет "Щелкунчик" - показали на сцене концертного зала "Кау Хансен" в субботу.

Роль одного из главных персонажей, Дроссельмейера, исполнил воспитанник учебного заведения Майкон Голини. "Мой герой рассказывает детям историю. И примерно то же я делаю в обычной жизни, разве что на сцене это происходит в более романтичной форме", - сказал артист и педагог в беседе с корреспондентом ТАСС. По его признанию, принимать участие в этом представлении доставляет ему большое удовольствие, поскольку в нем, наравне с молодежной труппой, состоящей из выпускников школы, заняты также те, кто только делает свои первые шаги в танцах.

"Празднование прошло великолепно. В зале было порядка 3 тыс. человек, публика очень серьезная", - отметил посол России в Бразилии Сергей Акопов, который перед представлением зачитал поздравление коллективу учебного заведения от председателя правительства России Михаила Мишустина. "[Школа является] самым лучшим проектом, который у нас есть в культурной сфере с Бразилией", - считает посол.

Танцевальное училище открылось 15 марта 2000 года по инициативе занимавшего в то время пост мэра города Луиса Энрике да Силвейры. "У нас в гостях был тогдашний руководитель балетной труппы Большого театра Александр Богатырев, - вспоминает о том, что предшествовало этому событию, вдова политика Ивет Аппель да Силвейра. - И мой супруг, узнав от него о планах популяризировать российскую методику преподавания классического балета, тут же предложил ему начать с Жоинвилля, где к тому моменту уже проходил крупнейший в мире танцевальный фестиваль. В ответ мы услышали воодушевленное "да".

Как устроена школа

По словам руководителя учебного заведения Павла Казаряна, 76% выпускников остаются в профессии, многие стали артистами ведущих мировых балетных трупп, что свидетельствует о высоком профессионализме воспитанников и их исключительной работоспособности. "Россия - страна балета, а наша профессия довольно-таки закрытая. И тем не менее практически во всех российских театрах - в Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Владивостоке, Москве - есть дети, которые выпустились у нас в Жоинвилле", - отметил он.

Соответственно растет и спрос на учебное заведение, обучение в котором является полностью бесплатным и финансируется за счет бюджета и спонсорской поддержки. "Если 20 лет назад вступительный конкурс был два-четыре человека на место, то в этом году - 107", - уточнил Казарян. Отбор проходит в несколько этапов практически во всех штатах Бразилии и соседних Парагвае и Аргентине. Оцениваются не только способности и артистические качества претендентов, но и их физические данные и состояние здоровья.

На сегодняшний день школа насчитывает порядка 250 учеников. Им предстоит, помимо посещения общеобразовательной школы, по четыре часа в день проводить в стенах танцевального училища. По утрам тут занимаются младшие возрастные группы, а после обеда, который накрывают здесь же, в столовой, занимаются более опытные. Параллельно воспитанники набираются сценического опыта, участвуя в репетициях постановок, которые завершаются к восьми часам вечера.

Учат в школе

Все это время с ними в просторных балетных залах, классах для занятий фортепиано и теоретическими дисциплинами находятся российские и бразильские педагоги. Несмотря на некоторые отличия от alma mater в плане подготовки учеников, связанные в том числе "с особенностями бразильской натуры", школа следует классической традиции русского балета и системе Вагановой. "Мы берем лучшее с каждой стороны, - говорит директор учебного заведения, - российские у нас подход, дисциплина и традиции, но темперамент у школы бразильский".

По мнению выпускницы московской академии хореографии Анны Кобловой, 12 лет отдавшей сцене Большого театра, прежде чем стать преподавателем в Жоинвилле, каждый педагог школы является уникальным и, даже выдерживая единство методики, он накладывает отпечаток индивидуальности на своих учеников. "Это как с математикой: учебник один, но у каждого хорошего педагога найдется своя особенность преподавания". Сама она старается использовать темпераментность подопечных, уделяя на своих занятиях внимание эмоциям даже во время отработки техники. "Это очень созвучно бразильскому менталитету: если нет эмоциональной вовлеченности, бразильцы не могут себя измождать выполнением трудных упражнений", - рассказывает она о своих воспитанницах.

В балетных классах, куда, чтобы не нарушать сосредоточенность учеников, входить разрешается только в паузах между исполняемыми на рояле музыкальными фрагментами, идет кропотливая работа. "Ни один ребенок не приходит с уставшими глазами и без желания", - делится впечатлениями педагог мальчиков Денис Невидомый. С ним согласна и его коллега Людмила Синельникова: "Мы вкладываем в детей немало сил, но и они питают нас своей молодой энергией, которая продлевает нам жизнь".

Школа на всю жизнь

"Это единственная в мире школа, которая представляет собой не просто танцевальное училище, это школа на всю жизнь, - считает президент совета учебного заведения Валдир Стеглиш. - И я горжусь тем, что рядом со мной работают столь компетентные люди, которые оберегают эту жемчужину России".

Бережное отношение здесь чувствуется буквально во всем. Каждый ученик и сотрудник школы встречает тебя приветливой улыбкой, по коридорам разливаются чарующие звуки классической музыки, от которых мысли бегут плавно, располагая к умиротворению. Картину дополняют нанесенные заботливой рукой на персональные шкафчики воспитанников наклейки с поздравлениями с прошедшими днями рождения, создающие ощущение семейного внимания и тепла.

"Расставаясь со своими ученицами по пятницам, прежде чем отпустить на выходные, я обязательно их обнимаю. Такой у нас ритуал", - говорит Людмила Синельникова.

Пора невесты

"Школа не стоит на месте, пожиная лавры прошедших триумфов. Она крепнет год от года и в классике, и в современном танце", - считает один из ее основоположников, бывший гендиректор и художественный руководитель Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Васильев, постоянно курирующий ее работу. Обязательным условием ее дальнейшего развития он считает создание собственного театра в Жоинвилле, где работали бы ее выпускники, как это планировалось изначально. "Я очень хочу дожить до того дня, когда <…> двери театра балета в Жоинвилле распахнутся для всех желающих увидеть прекрасное искусство танца, которое без перевода будет проникать в их мысли и сердца", - написал он в предисловии опубликованной к юбилею книги о школе.

В воскресенье вечером был подписан контракт на продление работы школы на следующие пять лет, для чего из Москвы прибыл финансовый директор ГАБТ Сергей Максименко. "Нас разделяют многие тысячи километров, но мы действительно совместно смогли создать особую неповторимую школу балета именно Большого театра", - отметил он на церемонии подписания, предварившей второй юбилейный спектакль - большую сюиту "Дона Кихота", которую, как и "Щелкунчика", поставил Владимир Васильев.

"В Бразилии сейчас непростые времена, но 20-летие доказывает, что наш проект состоявшийся и успешный. И та помощь, которую нам оказывают, очень важна", - считает руководитель учебного заведения Павел Казарян.

За этот срок ее выпускниками стали 340 человек, большая часть которых связали свою профессиональную жизнь с танцевальным искусством. 96 воспитанников школы работают в зарубежных балетных труппах, в том числе 17 в России. Весьма высокого мнения о качестве подготовки выпускников придерживаются и местные коллеги по цеху из других танцевальных училищ. В этом в беседе с корреспондентом ТАСС призналась прима-балерина Муниципального театра Рио-де-Жанейро Сесилия Керши.

В ближайшие годы учебное заведение получит еще большее признание в танцевальном мире, уверена его педагог Анна Коблова. "Сейчас она превратилась в такую завидную невесту, которую ждет большое и интересное будущее", - сказала она.

Кроме балета

"Школа преобразила жизни сотен людей", - полагает депутат федерального парламента Бразилии от штата Санта-Катарина Родригу Коэлью, инициировавший посвященное ее юбилею торжественное заседание в Национальном конгрессе (увы, в связи с обострением ситуации с коронавирусом в Бразилии, оно, как и другие подобные мероприятия, было в последний момент отменено решением руководства законодательного органа). И речь не только об учениках и их семьях. Благодаря ей преобразился сам город и регион, о которых теперь знают во всем балетном мире.

"Большинство детей знает набор из 20-40 русских слов, хотя никто их этому специально не учит", - отмечает Павел Казарян. "Они следят за своими кумирами из России в Instagram, интересуются, и, хочешь не хочешь, культура проникает в них. Буквально на днях одна из учениц в библиотеке интересовалась Чеховым", - приводит пример директор учебного заведения.

В этом, полагает он, школа Большого театра Бразилии похожа на такие учреждения, как British Council (Британский совет), Alliance Francaise (Французский альянс) и Goethe Institut (Институт имени Гете). "Нам пока всего 20 лет, но все будет", - уверен Казарян, считающий главным достижением школы то, что она "формирует успешных людей".