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Распространение коронавируса нового типа

Якутский международный кинофестиваль пройдет без гостей из-за рубежа

Фестиваль состоится с 18 по 22 марта

ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Якутский международный кинофестиваль, который состоится с 18 по 22 марта в Якутске, пройдет без гостей из-за рубежа из-за ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства культуры и духовного развития Якутии.

"[Кинофестиваль] состоится, единственное пока ограничение - часть запланированных гостей не приедет. [Приедут по данным] на вчерашний день [5 марта] четыре гостя-иностранца, но все четверо на момент выявления коронавируса уже проживали и работали в России. Внутри нашей страны перемещения не запрещены, поэтому данные эксперты смогут к нам приехать. Все остальные иностранные гости, которые должны были приехать из зарубежных стран, к сожалению, не приедут, но примут участие в фестивале в онлайн-формате", - сказали в пресс-службе, уточнив, что гости не приедут из Японии, Польши, Ирана и других стран.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минкультуры, по рекомендации управления Роспотребнадзора по Якутии, в учреждениях культуры будут введены дополнительные меры по профилактике коронавируса. "Издан приказ нашего ведомства о том, что в подведомственных учреждениях минкультуры должны проводиться дополнительные уборки помещений с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание обращено на дезинфекцию дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования, например, столовых, комнат отдыха, санузлов. Люди должны иметь возможность обрабатывать руки антисептиками и так далее. Естественно, рекомендуем иметь в запасе маски", - добавили в пресс-службе.

Как сообщил в понедельник на своей странице в Instagram глава Якутии Айсен Николаев, с 16 марта в регионе вступает в силу ограничение на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с численностью более 200 человек. Он отметил, что некоторые мероприятия будут проходить "в другом формате".

VI Якутский международный кинофестиваль пройдет в Якутске. В этом году будут представлены 50 фильмов из 18 стран в двух конкурсных программах - основном конкурсе и конкурсе документального кино.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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