Минкультуры предложило провести в России Год музыки в 2023-м

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Год музыки может быть объявлен в России в 2023 году. Проект соответствующего указа опубликован Министерством культуры РФ в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

"В целях дальнейшего развития музыкального искусства постановляю: 1. Провести в 2023 году в Российской Федерации Год музыки", - указано в проекте.

Если указ будет подписан президентом РФ <...>, то правительству РФ в течение полугода необходимо будет образовать организационный комитет по проведению Года музыки и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

В пояснительной записке к проекту говорится, что "планируется ряд значимых мероприятий, связанных с проведением XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, 150-летием со дня рождения С. В. Рахманинова", "исполнение премьерных сочинений современных российских композиторов, а также гастроли ведущих музыкальных коллективов, проведение просветительских мероприятий, издание специализированной музыкальной литературы, реконструкция действующих и строительство новых концертных залов в субъектах Российской Федерации".

Общественное обсуждение проекта указа продлится до 30 марта 2020 года.