Шнуров рассказал, останется ли Флорида Чантурия после Евровидения с группой "Ленинград"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Выступление на "Евровидении" вокалистки группы "Ленинград" Флориды Чантурии в составе группы Little Big не означает, что она покинет "Ленинград". Об этом заявил музыкант Сергей Шнуров в интервью радио "Комсомольская правда".

"Потом [после Евровидения] вернется [Флорида Чантурия], - сказал он. - Они мне позвонили и сказали - вот мы хотим усилиться, <...> можно нам так сделать? Я говорю - да, конечно. <...> А потом написал Флорику (Флориде Чантурии - прим. ТАСС) и говорю - ты едешь на "Евровидение".

Шнуров также пожелал группе Little Big победы в конкурсе. "Победите, порвите там всех", - добавил он.

С 2016 года певица Флорида Чантурия является солисткой группы "Ленинград".

Ранее в эфире "Вечернего Урганта" группа Little Big вместе с вокалисткой группы "Ленинград" Флоридой Чантурией и фронтменом группы The Hatters Юрием Музыченко впервые исполнили конкурсную песню живьем.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Согласно жеребьевке, Little Big примет участие в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в Роттердаме.