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Картина "Кошки" получила "Золотую малину" как худший фильм

Худшим актером признан Джон Траволта за роли в фильмах "Фанат" и "Бок о бок", а худшей актрисой - Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт"

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Мюзикл "Кошки" (Cats) режиссера Тома Хупера получил "Золотую малину" в номинации "Худший фильм". Видеоролик с объявлением лауреатов данной "награды" за самые сомнительные достижения в кинематографе был размещен в понедельник на портале YouTube.

В данной категории, которая считается основной, также были представлены ленты "Фанат" (The Fanatic), "Призраки Шэрон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate), "Мэдея на похоронах" (A Madea Family Funeral) и "Рэмбо: Последняя кровь" (Rambo: Last Blood). Хупер также получил "Золотую малину" в номинации "Худший режиссер".

Худшим актером был признан Джон Траволта за роли в фильмах "Фанат" и "Бок о бок" (Trading Paint). В данной категории также были представлены Мэттью Макконахи ("Море соблазна", Serenity), Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь"), Джеймс Франко ("Зеровилль", Zeroville) и Дэвид Харбор ("Хеллбой", Hellboy).

В номинации "Худшая актриса" "Золотую малину" получила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт". В число претендентов также вошли Энн Хэтэуэй ("Море соблазна"), Франческа Хэйуорд ("Кошки"), Тайлер Перри ("Мэдея на похоронах") и Ребел Уилсон ("Отпетые мошенницы", The Hustle).

Данную премию учредили в 1980 году, номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. На эту премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и сомнительные работы в кино. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов.

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