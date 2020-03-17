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Картина французского режиссера получила главный приз кинофестиваля на Чукотке

Речь идет о фильме "Год в Гренландии" Сэмюэля Колларде

АНАДЫРЬ, 17 марта, /ТАСС/. Главный приз IV международного кинофестиваля "Золотой ворон", который прошел на Чукотке в рамках нацпроекта "Культура" с 10-16 марта, получила картина "Год в Гренландии" французского режиссера Сэмюэля Колларде. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель киносмотра Филипп Абрютин.

"Обладателя главного приза фестиваля - статуэтки большого золотого ворона, по уже устоявшейся традиции определило не профессиональное жюри, а зрители. Голосование шло в течение всех дней фестиваля. В результате лучшей работой признана французская драма "Год в Гренландии" режиссера Сэмюэля Колларде. Это картина о человеке, который решился переехать на холодный остров", - сказал Абрютин.

По его словам, фестиваль с каждым годом собирает все больше творческих людей. Худрук также отметил, что в этом году на фестивале ввели традицию вручения специальной награды за особый вклад в развитие мероприятия. В этом году ее получил знаменитый киноактер и режиссер Гойко Митич, который стал членом жюри киносмотра.

Впервые в этом году определяли победителей и в номинации "Киновзлет!", учрежденной специально для начинающих режиссеров Чукотки. Победителем в ней стал документальный фильм - "Анфиса" режиссеров Лилии Ухман и Владимира Сертуна. Картина рассказывает о 90-летней жительнице окружной столицы Анфисе Шарыповой.

Кинофестиваль "Золотой ворон" проводится на Чукотке с 2017 года, а в 2019 был включен в программу мероприятий, организованных в рамках нацпроекта "Культура". Фестиваль уже стал своеобразной визитной карточкой Чукотки, главной целью его проведения организаторы называют продвижение современных картин, связанных с Арктикой и отражающих различные аспекты жизни в этом регионе. В основной программе кинофестиваля в этом году были заявлены 23 картины из девяти стран мира.

Нацпроект "Культура" - один из национальных проектов России на период с 2019 по 2024 годы. На Чукотке в рамках реализации нацпроекта в 2020 году пройдет межрегиональный литературный конкурс на соискание премии имени Рытхэуи окружной фольклорный фестиваль "Эргав-2020". Запланирован также капитальный ремонт пяти учреждений культурно-досугового типа и дополнительная поддержка детских школ искусств.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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