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Открытие якутского кинофестиваля из-за коронавируса пройдет в формате закрытого показа

Закрытие также пройдет без представлений, концертов и красной дорожки

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Церемония открытия VI Якутского международного кинофестиваля (ЯМКФ) состоится в формате закрытого показа для жюри и участников конкурса из-за ситуации с коронавирусом. Закрытие кинофестиваля также пройдет без представлений, концертов и красной дорожки, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства культуры и духовного развития Якутии.

"Церемония открытия пройдет в формате закрытого показа фильма "Белый, белый день" - участника основного конкурса - для членов жюри и участников кинофестиваля. Церемония закрытия и награждение победителей пройдет в режиме онлайн, без представлений, концертов и красной дорожки. Сейчас идет поиск площадки для награждения победителей", - сказали в пресс-службе.

В региональном Минкультуры также добавили, что после показов фильмов состоится скайп-связь с участниками конкурсных программ. "Все ранее заявленные зарубежные картины остаются в конкурсной программе. Статус международного кинофестиваль не потеряет", - подчеркнули в ведомстве.

"Для участия в кинофестивале приедут два иностранных гостя, которые на момент выявления коронавируса уже жили и работали в России. Это председатель жюри конкурса документального кино, кинокритик, писатель, режиссер Ник Холдсворт, который уже давно работает в России, и Симона Бауман, которая также давно приехала в Россию, она на данный момент работает на Чукотке", - проинформировали в пресс-службе Минкультуры. Ранее сообщалось, что из-за возникшей ситуации с коронавирусом, гости из Японии, Польши, Ирана и других стран не смогут присутствовать на киносмотре лично.

С 18 по 22 марта в Якутске пройдет VI Якутский международный кинофестиваль. В центре внимания смотра - тема национальной культуры в современном мире. Для участия в основном конкурсе и конкурсе документального кино поступило свыше 900 заявок из 40 стран.

Председателем жюри основного конкурса является кинорежиссер, продюсер Борис Хлебников. Также в состав жюри вошли актриса Мария Шалаева и кинорежиссер Эдуард Новиков. Председатель жюри конкурса документального кино - кинокритик, писатель, режиссер Ник Холдсворт, также в состав жюри вошли режиссеры Элла Манжеева и Максим Арбугаев.

Теги
РоссияЯкутия
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