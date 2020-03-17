Танцор из клипа Little Big отправится на "Евровидение"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае. Об этом во вторник сообщили участники группы на странице в Instagram.

"Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на "Евровидение"? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам", - написали музыканты.

Ранее было объявлено, что задействованные в песне вместе с четырьмя постоянными участниками Little Big вокалистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко также поедут на конкурс. При этом, согласно правилам "Евровидения", на сцене не может находиться более шести человек одновременно.

Презентация клипа на песню Uno состоялась 12 марта в эфире Первого канала. После этого ролик был размещен на официальном канале "Евровидения" на видеохостинге YouTube. К утру 13 марта видео стало номером один во вкладке "В тренде" в российском сегменте хостинга, а днем стало самым популярным среди роликов участников "Евровидения". На данный момент клип посмотрели около 29 млн раз.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

Согласно жеребьевке, группа Little Big, представляющая Россию, примет участие в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в Роттердаме.