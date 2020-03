Walt Disney отложила премьеру "Черной вдовы" из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Американская компания Walt Disney объявила во вторник, что откладывает на более поздний срок премьеру фильма "Черная вдова" (Black Widow) режиссера Кейт Шортланд, выход которого ранее был запланирован на 1 мая. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление компании.

Новая дата премьеры пока не называется. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, которая привела к закрытию кинотеатров и призывам властей не посещать места скопления людей.

Кроме того, принято решение о переносе дат выхода картин "История Дэвида Копперфилда" (The Personal History of David Copperfield) и "Женщина в окне" (The Woman in the Window), премьеры которых также были запланированы на май.

Ранее Walt Disney отложила дату выхода мультфильма "Мулан" (Mulan).

В фильме "Черная вдова", основанном на комиксах Marvel ("Марвел"), снимается Скарлетт Йоханссон, сыгравшая роль Наташи Романофф. В актерский состав включены Дэвид Харбор (Алексей - Красный Страж), Флоренс Пью (Елена) и Рэйчел Вайс (Мелина).