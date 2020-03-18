Мацуев, Генюшас и Андрианов дадут онлайн-концерты в Московской филармонии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Денис Мацуев, Лукас Генюшас, Борис Андрианов и другие известные музыканты дадут серию концертов без зрителей, трансляции будут доступны на сайте Московской филармонии. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее Минкультуры РФ в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий, поручив разработать онлайн-программы.

"20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала имени П.И. Чайковского на сайте meloman.ru. Инициативу поддержали ведущие российские музыканты, музыковеды и ведущие концертов классической музыки Артем Варгафтик и Ярослав Тимофеев", - сообщили в пресс-службе филармонии.

Прямые трансляции будут начинаться в 19:00 мск, записи будут доступны в видеокаталоге филармонии. Первыми концерт в прямом эфире дадут пианист Денис Мацуев, контрабасист Андрей Иванов и барабанщик Александр Зингер. В программе прозвучат "Времена года" Петра Чайковского и джазовые композиции. На следующий день с сочинениями Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта и Бориса Чайковского выступят пианист Лукас Генюшас и виолончелист Александр Бузлов. Произведения Роберта Шумана, Сергея Рахманинова и Астора Пьяццоллы 26 марта исполнят пианист Андрей Гугнин и виолончелист Борис Андрианов.

"Программа трансляций продолжает формироваться. Помимо концертов, уже обозначенных в расписании, планируются выступления Государственного академического камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова, гитариста Артема Дервоеда", - уточнили в филармонии.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.