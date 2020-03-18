{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Мацуев, Генюшас и Андрианов дадут онлайн-концерты в Московской филармонии

Прямые трансляции будут начинаться в 19:00 мск

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Денис Мацуев, Лукас Генюшас, Борис Андрианов и другие известные музыканты дадут серию концертов без зрителей, трансляции будут доступны на сайте Московской филармонии. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее Минкультуры РФ в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий, поручив разработать онлайн-программы.

"20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала имени П.И. Чайковского на сайте meloman.ru. Инициативу поддержали ведущие российские музыканты, музыковеды и ведущие концертов классической музыки Артем Варгафтик и Ярослав Тимофеев", - сообщили в пресс-службе филармонии.

Прямые трансляции будут начинаться в 19:00 мск, записи будут доступны в видеокаталоге филармонии. Первыми концерт в прямом эфире дадут пианист Денис Мацуев, контрабасист Андрей Иванов и барабанщик Александр Зингер. В программе прозвучат "Времена года" Петра Чайковского и джазовые композиции. На следующий день с сочинениями Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта и Бориса Чайковского выступят пианист Лукас Генюшас и виолончелист Александр Бузлов. Произведения Роберта Шумана, Сергея Рахманинова и Астора Пьяццоллы 26 марта исполнят пианист Андрей Гугнин и виолончелист Борис Андрианов.

"Программа трансляций продолжает формироваться. Помимо концертов, уже обозначенных в расписании, планируются выступления Государственного академического камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова, гитариста Артема Дервоеда", - уточнили в филармонии.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Музеи Московского Кремля закрылись для посетителей
Также отменяются все лекции, культурно-образовательные программы и другие мероприятия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС