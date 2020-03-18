Фонд кино продлил сроки приема заявок на поддержку российских фильмов до мая

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Фонд кино изменил срок подачи заявок на финансирование проектов лидеров отечественного кинопроизводства и иных организаций. Заявки будут приниматься до середины мая, сообщили в пятницу на сайте фонда.

"Фонд кино продлевает сроки приема заявок на производство национальных фильмов от иных организаций кинематографии до 18 мая. Также изменились сроки приема заявок от лидеров отечественного кинопроизводства. Теперь заявки на поддержку своих будущих проектов они смогут подать с 23 апреля по 14 мая", - сообщили на сайте.

Ранее фонд уже переносил сроки подачи заявок. Лидеры отечественного кинопроизводства могли подать с 17 февраля по 5 марта. А заявки на производство национальных фильмов иных организаций кинематографии - до 13 марта.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.