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Распространение коронавируса нового типа

Музеи Московского Кремля закрылись для посетителей

Также отменяются все лекции, культурно-образовательные программы и другие мероприятия

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля, включая Оружейную палату, закрыты для посещения со среды. Экспонаты и выставки музеев можно посмотреть онлайн, сообщили ТАСС в пресс-службе ММК.

Накануне Министерство культуры РФ распорядилось приостановить допуск посетителей во все подведомственные учреждения культуры, включая музеи. Ранее о закрытии объявили Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей Победы, Музей Москвы, музей современного искусства "Гараж" и ряд других федеральных, городских и частных музеев. Большой театр и некоторые другие театры отменили показы постановок. Некоторые спектакли будут представлены в формате онлайн, на остальные будет осуществляться возврат денежных средств. Библиотеки также приостанавливают работу.

"В связи с мерами, предпринимаемыми для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта Музеи Московского Кремля, включая Оружейную палату и архитектурный ансамбль Соборной площади, закрыты для посещения. Также отменяются все лекции, культурно-образовательные программы и другие мероприятия для детей и взрослых", - сказали в пресс-службе.

Посетители смогут оформить возврат билетов, приобретенных на сайте, онлайн. "Напоминаем, что Музеи Московского Кремля продолжают работу онлайн. На сайте доступны разделы "Коллекция онлайн", "Виртуальные выставки", а также видеоматериалы в разделе "Медиа". Также можно подписаться на страницы музея в социальных сетях, где мы продолжаем знакомить с историей и собранием музея", - добавили в пресс-службе.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" - уникальный музейный комплекс, включающий в себя Оружейную палату, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, ансамбль колокольни "Иван Великий", церковь Ризположения и Патриаршие палаты.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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