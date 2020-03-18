Александринский театр во время эпидемии покажет спектакли в режиме онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Александринский театр в Санкт-Петербурге временно закрылся для посетителей из-за пандемии коронавируса и теперь будет играть спектакли в пустом зале, транслируя их онлайн в социальных сетях. Об этом сообщил в среду на видеоконференции главный режиссер Александринки Николай Рощин.

"Дистанционная форма общения со зрителем потребует от актеров каких-то новых ресурсов и явится своего рода творческим вызовом. Однако театр пошел на такой шаг, стремясь сохранить активность в условиях, когда зритель вынужден сидеть дома", - сказал Рощин. При этом никто из коллектива не уйдет в вынужденный отпуск, добавил он.

Партнером проекта стал мультиплатформенный оператор цифровой среды "Триколор". Благодаря оператору любой житель России сможет бесплатно смотреть эксклюзивные онлайн-трансляции премьер в онлайн-проекте "Большой эфир" в приложении "Триколор Кино и ТВ".

Министерство культуры Российской Федерации 17 марта распорядилось приостановить допуск посетителей во все подведомственные учреждения культуры. Ранее о закрытии уже объявили Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей Победы, Музей Москвы, Музей современного искусства "Гараж", Мариинский театр и другие учреждения.