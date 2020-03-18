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Распространение коронавируса нового типа

Александринский театр во время эпидемии покажет спектакли в режиме онлайн

Актеры будут играть спектакли в пустом зале и транслировать видео в социальные сети, никто из них не уйдет в отпуск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Александринский театр в Санкт-Петербурге временно закрылся для посетителей из-за пандемии коронавируса и теперь будет играть спектакли в пустом зале, транслируя их онлайн в социальных сетях. Об этом сообщил в среду на видеоконференции главный режиссер Александринки Николай Рощин.

"Дистанционная форма общения со зрителем потребует от актеров каких-то новых ресурсов и явится своего рода творческим вызовом. Однако театр пошел на такой шаг, стремясь сохранить активность в условиях, когда зритель вынужден сидеть дома", - сказал Рощин. При этом никто из коллектива не уйдет в вынужденный отпуск, добавил он.

Партнером проекта стал мультиплатформенный оператор цифровой среды "Триколор". Благодаря оператору любой житель России сможет бесплатно смотреть эксклюзивные онлайн-трансляции премьер в онлайн-проекте "Большой эфир" в приложении "Триколор Кино и ТВ".

Министерство культуры Российской Федерации 17 марта распорядилось приостановить допуск посетителей во все подведомственные учреждения культуры. Ранее о закрытии уже объявили Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей Победы, Музей Москвы, Музей современного искусства "Гараж", Мариинский театр и другие учреждения.

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Впервые Александринский театр будет проводить прямые трансляции спектаклей основной сцены. Проект стартует 21 марта с трансляции премьеры спектакля греческого режиссера Теодороса Терзопулоса "Маузер". В планах трансляций - спектакли основной сцены "Третий выбор" Валерия Фокина, "Вертинский. Русский Пьеро" и "Игра в ящик" Антона Оконешникова, "Солнечный удар" Ирины Керученко. Новая сцена покажет премьеру спектакля Андрия Жолдака "Нана", а также спектакли Андрея Калинина "Какая грусть, конец аллеи?" по пьесе Резо Габриадзе и Теодороса Терзопулоса "Конец игры". Подробная афиша трансляций будет опубликована на сайте Александринского театра и в официальных группах театра в социальных сетях.

Объявлены ближайшие планы трансляций с новой сцены Александринского театра в официальной группе театра "ВКонтакте". Здесь будет показана премьера хореографического спектакля Константина Кейхеля "Крот". Детская аудитория увидит программу "От винта!" - песни из мультсериалов "Смешарики" и "Летающие звери" в исполнении авторов - Марины Ланды и Сергея Васильева.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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