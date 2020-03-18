Музей "Гараж" в Москве запустил на своем сайте специальный раздел "Самоизоляция"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" в Москве запустил на своем сайте специальный раздел "Самоизоляция", рассказали в среду ТАСС в пресс-службе музея.

"Гараж" первым из российских музеев объявил о закрытии из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса, - он приостановил работу с 14 марта. "Пока закрыты наши выставочные залы, кафе, библиотека и архив, вся команда остается онлайн. И хотя для посетителей музея и нас самих пространство сейчас сужается до комнаты или квартиры, границы "Гаража" в то же время расширяются. В основе лендинга - новые форматы взаимодействия "Гаража" со своими выставочными и исследовательскими проектами, публичной программой и архивом. Страница "Гараж". Самоизоляция" будет постоянно обновляться", - отметили в пресс-службе.

В музее говорят, что это не "жизнь онлайн", а скорее эксперимент и попытка прояснить новые компетенции музея как точки схода различных отношений, интеллектуальных контекстов, отдельных голосов. "Мы не просто аккумулируем редкие или странные материалы, мы придумываем новые форматы взаимодействия с проектами, публичной программой и архивом, запускаем трансляции всего на свете и приглашаем художников делать специальные проекты", - добавили в "Гараже".

В разделе "Самоизоляция" собраны самые разнообразные материалы, среди них - видеоэкскурсия куратора Каспарса Ванагса по выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966-1985", мобильный гид по выставке "Мы храним наши белые сны", лекции и интервью. "В ближайшие недели в аккаунте музея в Telegram состоятся кураторские интервенции и запуск текстового сериала про архив, в TikTok будет представлен трэш-хоррор, а в Instagram - лайфхаки от художников. Также онлайн пройдут семинары и лекции", - говорят в музее.

19 марта состоится онлайн-выступление ансамбля Verevka из Санкт-Петербурга, который исполняет микротональную импровизационную музыку. В рамках программы концертов тихой музыки "Пожалуйста, тише" представители петербургской импровизационной сцены приедут в Москву и исполнят в библиотеке музея онлайн-сет на акустических гитарах с использованием смычков.

Музей, основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем, является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. В разное время в "Гараже" проходили выставки Марка Ротко, Марины Абрамович, Такаси Мураками, Виктора Пивоварова и других художников. В мае 2014 года центр современной культуры "Гараж" сменил имя на музей современного искусства "Гараж", что отражает главную цель сооснователей музея - знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства. В июне 2015 года "Гараж" переехал в свое первое постоянное здание на территории парка Горького.

О вирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Федеральные музеи по приказу Минкультуры РФ временно прекратили прием посетителей для предотвращения распространения коронавируса. Многие учреждения уже объявили, что представят дополнительные онлайн-экскурсии и трансляции фильмов, которые познакомят пользователей с коллекциями произведений искусства.