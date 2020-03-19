Церемония награждения почетных лауреатов "Золотой маски" перенесена из-за коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая маска - 2020" в самой почетной номинации - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", которая должна была пройти 27 марта, не состоится из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС в четверг сообщила генеральный гендиректор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина.

"В условиях карантина мы не имеем право проводить торжественную церемонию. Театры закрыты. А церемония по традиции должна была состояться 27 марта в Международный день театра в Бетховенском зале Большого театра. Но сейчас мы этого делать не можем", - сказала она.

Ревякина отметила, что церемония переносится на неопределенный срок.

Ранее, по решению секретариата Союза театральных деятелей РФ, были определены лауреаты в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Ими стали советский и российский театровед Алексей Бартошевич, народный артист РСФСР Герард Васильев, народная артистка РСФСР Нина Гуляева, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, писатель Людмила Петрушевская, заслуженный учитель России Роксана Сац-Карпова, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Смелянский, народный артист СССР Николай Фадеечев, сценограф, живописец, график Марина (Людмила) Азизян, народный артист РФ и Украины Валерий Ивченко, народная артистка РФ Татьяна Пилецкая, народный артист РФ Юрий Кочетков, народный артист РФ Владимир Нестеров и народный артист РФ Виталий Стужев.

Лауреаты основных номинаций премии определяются на фестивале "Золотая маска". В конкурсной программе было заявлено 62 театра из 21 российского города. Однако в этом году в связи с мерами безопасности из-за новой коронавирусной инфекции смотр был отменен. 26-я по счету церемония награждения лауреатов была запланирована на 15 апреля 2020 года в киноконцертном зале "Зарядье".

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения в зданиях до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение массовых мероприятий и по возможности представлять проекты в онлайн-режиме.

О коронавирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.