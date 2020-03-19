"Сатирикон" бесплатно покажет премьеру "Дорогая Елена Сергеевна" в онлайн-трансляции

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московский театр "Сатирикон" покажет премьеру спектакля "Дорогая Елена Сергеевна" в постановке Владимира Жукова 27 марта без зрителей в онлайн-трансляции. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе театра.

"В непростое время, когда театры Москвы закрыты для посещения, "Сатирикон" сыграет запланированную премьеру спектакля по пьесе Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна" без зрителей и бесплатно покажет ее в День Театра в онлайн-трансляции на сайте "Сатирикона" satirikon.ru. Прямая трансляция начнется 27 марта в 19:30", - сообщили в пресс-службе.

Режиссером психологической драмы выступил выпускник мастерской Камы Гинкаса в Высшей школе сценических искусств Владимир Жуков. Главную роль исполнит заслуженная артистка России Наталия Вдовина. В спектакле также задействованы Илья Рогов, Константин Новичков, Ярослав Медведев, Алина Доценко, Анна Петрова, Кирилл Бухтияров, Никита Григорьев.

По сюжету, ученики выпускного класса приходят поздравить свою преподавательницу с днем рождения, чтобы на самом деле получить ключ от сейфа, где лежат экзаменационные работы.

По словам художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина, Владимир Жуков предложил молодым артистам и уже опытной взрослой актрисе Наталии Вдовиной в свободное время сделать кусок этой пьесы. "Они показали примерно половину работы в репетиционном зале, и на меня она произвела впечатление: и по тому, как играли молодые, как играла Вдовина и как по сути правильно и психологически была построена сцена. Ведь это очень серьезная, болевая пьеса, написанная в наше время, но не вчера. И острота ее за 40 лет только увеличилась", - приводят его слова в пресс-службе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения в зданиях до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение массовых мероприятий и по возможности представлять проекты в онлайн-режиме.