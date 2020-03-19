Московская консерватория проведет онлайн-фестиваль с Башметом, Мацуевым и Крамером

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Фестиваль "Московская консерватория - онлайн", который стартует 21 марта, позволит в режиме реального времени насладиться искусством выдающихся музыкантов, не выходя из дома. Об этом сообщила в четверг пресс-служба консерватории.

"Мы не оставим наших слушателей в самоизоляции в это сложное время", - подчеркнул ректор консерватории Александр Соколов, слова которого привели в пресс-службе, уточнив, что "принять участие в этой гуманистической акции искусствотерапии дали согласие пианисты Николай Луганский, Денис Мацуев, Михаил Воскресенский, Даниил Крамер, Полина Осетинская, Андрей Писарев, виолончелисты Александр Князев, Александр Рудин, Александр Рамм, органисты Алексей Паршин, Константин Волостнов, Евгения Кривицкая и другие".

Трансляции из Большого зала консерватории будут вестись на официальном сайте концертной площадки, а также на ее Youtube-канале. Фестиваль 21 марта откроют Камерный ансамбль "Солисты Москвы" и его художественный руководитель, дирижер и альтист Юрий Башмет, на следующий день концерт даст Николай Луганский, а 23 марта для онлайн-слушателей выступит Константин Волостнов.

"Онлайн-трансляции сейчас, по сути, - единственная наша возможность не расставаться с публикой, шанс говорить с миллионами людей через музыку, которая в дни испытаний всегда служит поддержкой и источником позитивных эмоций", - процитировали в пресс-службе Николая Луганского.

Минкультуры РФ ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.