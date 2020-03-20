Концерт Мацуева в Московской филармонии будет транслироваться в сверхвысоком качестве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев 20 марта откроет серию концертов без зрителей, организованную Московской филармонией на период ограничения массовых мероприятий из-за коронавируса. Выступление будет транслироваться в сверхвысоком разрешении, сообщила в четверг пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Московская филармония начинает трансляции сольных и камерных концертов без публики из Концертного зала имени П. И. Чайковского. 20 марта в 19:00 мск пройдет первая прямая трансляция в разрешениях Full HD и 4K с участием Дениса Мацуева. Он исполнит фортепьянный цикл П. И. Чайковского "Времена года", - сообщила пресс-служба.

Концерты специальной серии "Домашний сезон" будут транслироваться на сайте Московской филармонии, портале "Культура.РФ", а также в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", на платформе "Яндекс.Эфир" и другими партнерами проекта. "Сохраняя привычный ритуал, в 19:00 артисты будут выходить на сцену, а слушатели дома у экрана компьютера смогут погрузиться в атмосферу концертного зала", - отметили в Минкультуры.

В концертной серии, запланированной до 10 апреля, также примут участие Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, Государственный академический камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", пианисты Лукас Генюшас, Борис Березовский, Андрей Гугнин, Филипп Копачевский, Николай Луганский, Дмитрий Маслеев, Максим Емельянычев и Алексей Мельников, скрипачи Никита Борисоглебский и Павел Милюков, виолончелисты Александр Бузлов, Борис Андрианов и Александр Рамм, гитарист Артем Дервоед, кларнетист Валентин Урюпин.

"Проект "Домашний сезон", мгновенно родившийся из общего желания продолжать концертную жизнь, станет актом солидарности, любви к музыке и публике. Программа была создана за очень короткое время и продолжает формироваться", - пояснили в ведомстве, подчеркнув, что все музыканты выступают без гонорара.

Вынужденное ограничение

Минкультуры РФ ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий из-за неблагоприятной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.