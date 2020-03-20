{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Музей Москвы откроет выставку "Остоженка: проект в проекте" в прямом эфире

В музее напомнили, что все экспозиции можно будет посетить онлайн

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Музей Москвы проведет в пятницу открытие выставки "Остоженка: проект в проекте" в прямом эфире. Куратор выставки Юрий Аввакумов расскажет об истории Остоженки и основных объектах выставки, среди которых скульптура "Берегиня", модель самолета "Илья Муромец", сообщает пресс-служба музея.

"Выставка "Остоженка: проект в проекте" посвящена тридцатилетию проекта комплексной реконструкции микрорайона Остоженка и деятельности архитектурного бюро "Остоженка". Время работы выставки выпало на период карантина, поэтому мы полностью переводим ее в онлайн. Открытие выставки пройдет в формате онлайн-трансляции, которая состоится 20 марта в 17:00", - говорится в сообщении.

Куратор Юрий Аввакумов расскажет об основных этапах развития Остоженки, деятельности архитектурного бюро и об основных объектах выставки: табурете, разработанном во ВХУТЕМАСе, скульптуре "Берегини", модели самолета "Илья Муромец". В музее уточнили, что для подключения к трансляция необходимо будет пройти регистрацию. Запись видео позднее будет доступна на канале Музея Москвы в YouTube.

Ранее в Музее Москвы запустили серию онлайн-бесед на тему "Как чрезвычайные ситуации меняют городскую жизнь?". По вторникам и четвергам специалисты из самых разных областей - от искусствоведов и экономистов до антропологов - будут обсуждать эпидемии, пожары, стихийные бедствия и другие чрезвычайные ситуации.

В пресс-службе напоминают, что все экспозиции музея можно будет посетить онлайн. В социальных сетях Музея Москвы с 23 марта будут доступны видеоэкскурсии по выставкам от их кураторов. Полина Жураковская проведет экскурсию по выставке "Фамильные ценности", посвященной истории института семьи с конца XIX века, Екатерина Святицкая на экспозиции "Истории Москвы для детей и взрослых" расскажет о том, как жил Московский край с каменного века до эпохи Петра I, а также покажет важнейшие археологические находки последних лет.

Москвовед Денис Ромодин расскажет о представленных на постоянной экспозиции Музея Москвы "Точка отсчета": археологических артефактах, документах, фотографиях, живописи разных эпох, произведениях современных художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Семена Файбисовича и Константина Батынкова. Неделю назад в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, открылась выставка "Илья Ильф - одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом", она проработала для публики всего четыре дня. Куратор проекта Илья Либеров расскажет онлайн, как появилась идея проекта, посвященного Илье Ильфу, покажет редкие фотографии из личного архива писателя и проведет зрителей по лабиринту выставки.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Интервью
Президент Пушкинского музея Ирина Антонова: народ еще больше пойдет на выставки
Руководитель Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина отмечает 98-й день рождения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС