Музей Москвы откроет выставку "Остоженка: проект в проекте" в прямом эфире

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Музей Москвы проведет в пятницу открытие выставки "Остоженка: проект в проекте" в прямом эфире. Куратор выставки Юрий Аввакумов расскажет об истории Остоженки и основных объектах выставки, среди которых скульптура "Берегиня", модель самолета "Илья Муромец", сообщает пресс-служба музея.

"Выставка "Остоженка: проект в проекте" посвящена тридцатилетию проекта комплексной реконструкции микрорайона Остоженка и деятельности архитектурного бюро "Остоженка". Время работы выставки выпало на период карантина, поэтому мы полностью переводим ее в онлайн. Открытие выставки пройдет в формате онлайн-трансляции, которая состоится 20 марта в 17:00", - говорится в сообщении.

Куратор Юрий Аввакумов расскажет об основных этапах развития Остоженки, деятельности архитектурного бюро и об основных объектах выставки: табурете, разработанном во ВХУТЕМАСе, скульптуре "Берегини", модели самолета "Илья Муромец". В музее уточнили, что для подключения к трансляция необходимо будет пройти регистрацию. Запись видео позднее будет доступна на канале Музея Москвы в YouTube.

Ранее в Музее Москвы запустили серию онлайн-бесед на тему "Как чрезвычайные ситуации меняют городскую жизнь?". По вторникам и четвергам специалисты из самых разных областей - от искусствоведов и экономистов до антропологов - будут обсуждать эпидемии, пожары, стихийные бедствия и другие чрезвычайные ситуации.

В пресс-службе напоминают, что все экспозиции музея можно будет посетить онлайн. В социальных сетях Музея Москвы с 23 марта будут доступны видеоэкскурсии по выставкам от их кураторов. Полина Жураковская проведет экскурсию по выставке "Фамильные ценности", посвященной истории института семьи с конца XIX века, Екатерина Святицкая на экспозиции "Истории Москвы для детей и взрослых" расскажет о том, как жил Московский край с каменного века до эпохи Петра I, а также покажет важнейшие археологические находки последних лет.

Москвовед Денис Ромодин расскажет о представленных на постоянной экспозиции Музея Москвы "Точка отсчета": археологических артефактах, документах, фотографиях, живописи разных эпох, произведениях современных художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Семена Файбисовича и Константина Батынкова. Неделю назад в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, открылась выставка "Илья Ильф - одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом", она проработала для публики всего четыре дня. Куратор проекта Илья Либеров расскажет онлайн, как появилась идея проекта, посвященного Илье Ильфу, покажет редкие фотографии из личного архива писателя и проведет зрителей по лабиринту выставки.