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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин: нужно помочь учреждениям культуры пройти период, связанный с коронавирусом

Премьер-министр отметил, что из-за коронавируса переносятся массовые мероприятия, концерты, спортивные соревнования

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил помочь учреждениям культуры пройти период, связанный с распространением инфекции.

"Учреждения культуры и спорта, в которых работают миллионы людей, несут убытки не по своей вине. Конечно, нужно им помочь пройти этот непростой период и обеспечить их стабильную работу", - сказал премьер на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

Мишустин отметил, что из-за коронавируса переносятся массовые мероприятия, концерты, спортивные соревнования. "Но это правильно", - сказал он. Глава правительства напомнил, что решено предоставить на срок до 1 мая налоговые каникулы компаниям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта. "Также каникулы по уплате налогов и страховых взносов получат компании, которые работают в области искусства, культуры и кинематографии", - пообещал он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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