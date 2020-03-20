Дальневосточная премьера оперы "Война и мир" состоялась на Приморской сцене Мариинки

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Премьерный для Дальнего Востока показ оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" состоялся на Приморской сцене Мариинского театра вечером в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Премьерные спектакли пройдут 20-22 марта. Режиссером-постановщиком оперы стала Кристина Ларина, которая в 2016 году уже ставила этот спектакль в Концертном зале Мариинского театра. В главных партиях на сцену в Приморье вышли ведущие солисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Сюжет оперы повторяет сюжет оригинального произведения Льва Толстого.

"Наша постановка является преемницей постановки "Войны и мира", которая была осуществлена в Мариинском концертном зале. Режиссер-постановщик, Кристина Ларина, представит нам новую версию этого спектакля, специально для Приморской сцены", - сказал журналистам перед премьерой главный дирижер театра Павел Смелков.

В отличие от оригинальной версии оперы, эта постановка была адаптирована для концертного зала Мариинского театра, поэтому она дается в сокращенном виде, вместо пяти часов опера длится три часа. Несмотря на это, в спектакле присутствует большое количество персонажей, что является одной из основных сложностей для авторов.

"Если театр решается ставить такую грандиозную оперу, густо заселенную персонажами, так же как роман Льва Николаевича Толстого, значит, этот театр обладает возможностями подобной постановки, - сказала журналистам ответственный концертмейстер Ирина Соболева. - Театр, в котором нет достойного хора, достойного оркестра, возможностей художественного воплощения, такой театр никогда не возьмется за ее реализацию. Поэтому браво Владивостоку, браво этому театру, который осмелился первый раз в своей еще не очень длинной истории показать такой спектакль".

Премьера оперы проходит на фоне принимаемых в России и в Приморье в частности противоэпидемических мер из-за распространения коронавируса. Так во вторник Министерство культуры РФ издало приказ о приостановке работы для посетителей всех подведомственных учреждений. В пресс-службе театра ТАСС пояснили, что пока он работает в штатном режиме. "В данный момент тема о закрытии театра носит рекомендательный характер", - сообщил представитель пресс-службы.