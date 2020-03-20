Новая серия "Смешариков" о финансовой грамотности выйдет 21 марта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Первая серия проекта "Уроки финансовой грамотности" со Смешариками, в которой развлекательной форме рассказывается об обращении с деньгами, выйдет на YouTube 21 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики", являющейся правообладателем бренда "Смешарики".

"Вселенная Смешариков продолжает пополняться образовательными проектами. 21 марта 2020 года на YouTube-канале TVSmeshariki выйдет первый эпизод "Уроков финансовой грамотности" со Смешариками. Всего будет выпущено семь серий, которые в развлекательной доступной форме познакомят детей с миром финансов и научат правильному обращению с деньгами", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в ГК "Рики", проект "Уроки финансовой грамотности" создавался при поддержки Министерства финансов РФ в рамках образовательного проекта компании ПАКК "Дружи с финансами". Мультфильм дополняют учебно-методические комплекты по повышению финансовой грамотности, которые предназначены для проведения интерактивных занятий среди детей начальной школы.

"Контент прошел апробацию учителей младших классов и рекомендован к использованию в образовательных учреждениях", - добавили в пресс-службе.

Премьера первых серий образовательных мультфильмов под названием "Азбука финансовой грамотности со Смешариками", в которых герои вместе с юными зрителями разбирались в планировании доходов и расходов, инвестировании и других особенностях финансовых процессов, состоялась в 2018 году. Всего вышло два сезона, эпизоды собрали более 52 млн просмотров.