{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новая серия "Смешариков" о финансовой грамотности выйдет 21 марта

Всего будет выпущено семь серий, которые в развлекательной форме научат детей правильному обращению с деньгами

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Первая серия проекта "Уроки финансовой грамотности" со Смешариками, в которой развлекательной форме рассказывается об обращении с деньгами, выйдет на YouTube 21 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики", являющейся правообладателем бренда "Смешарики".

"Вселенная Смешариков продолжает пополняться образовательными проектами. 21 марта 2020 года на YouTube-канале TVSmeshariki выйдет первый эпизод "Уроков финансовой грамотности" со Смешариками. Всего будет выпущено семь серий, которые в развлекательной доступной форме познакомят детей с миром финансов и научат правильному обращению с деньгами", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в ГК "Рики", проект "Уроки финансовой грамотности" создавался при поддержки Министерства финансов РФ в рамках образовательного проекта компании ПАКК "Дружи с финансами". Мультфильм дополняют учебно-методические комплекты по повышению финансовой грамотности, которые предназначены для проведения интерактивных занятий среди детей начальной школы.

"Контент прошел апробацию учителей младших классов и рекомендован к использованию в образовательных учреждениях", - добавили в пресс-службе.

Премьера первых серий образовательных мультфильмов под названием "Азбука финансовой грамотности со Смешариками", в которых герои вместе с юными зрителями разбирались в планировании доходов и расходов, инвестировании и других особенностях финансовых процессов, состоялась в 2018 году. Всего вышло два сезона, эпизоды собрали более 52 млн просмотров.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Российские артисты 21 марта дадут онлайн-концерт в поддержку находящихся на самоизоляции
Мероприятие начнется в 19:30 мск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС