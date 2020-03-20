В Архангельске открылась выставка живописи о войне и Победе

АРХАНГЕЛЬСК, 20 марта. /ТАСС/. Выставка живописи и графики "Во имя жизни. 1941-1945. Художники о войне и Победе" открылась в пятницу в архангельском музее изобразительных искусств, торжественную церемонию открытия пришлось отменить из-за ситуации с коронавирусом, в том числе и потому, что на нее планировалось пригласить ветеранов. Об этом сообщила ТАСС куратор выставки Зоя Кулешова.

В экспозиции более 80 работ как из собрания музея, так и из Вологодской картинной галереи, часть демонстрируется впервые.

"Мы сделали акцент на теме победителей, и выставка у нас называется "Во имя жизни. Художники о войне и Победе". При том, что да, потери, утраты, одиночество огромного количества наших людей, но все равно самая главная радость - это Победа. Всего более 80 работ, часть из них - это портреты ветеранов, представлены из Вологодской областной картинной галереи", - сказала Кулешова.

Торжественное открытие выставки в музее пришлось отменить из-за ситуации с коронавирусом, в Архангельской области запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек в закрытых помещениях. "Конечно, мы могли бы ограничить число собравшихся, но ведь планировалось пригласить особую категорию людей, ветеранов, поэтому от торжественного открытия решили отказаться", - пояснила куратор выставки.

О выставке

Выставка разделена на тематические блоки. Первый показывает начало войны, как солдаты из северных деревень уходили на фронт, а дома оставались женщины.

В экспозиции представлено много работ, написанных художниками в годы войны. Например, архангельский художник Александр Казаков писал в 1943 году портреты летчиков дальней авиации, которые лечились в архангельском госпитале. Многие художники сами воевали, в том числе художник Алексей Румянцев, в экспозиции представлен его "Портрет фронтовика". Румянцев родился в Ярославле, учился в Москве и Ленинграде, в Архангельск приехал в 1932 году, работал в театре, ездил на Новую Землю. На войну он пошел добровольцем, несмотря на заболевание глаз.

"Он получает серьезное ранение на Волховском фронте под Ленинградом и его везут в госпиталь в Новосибирск. И в это же время в том же госпитале оказывается его брат, такая случайность совершенно, такая вот история", - рассказала собеседница агентства.

В экспозиции представлены картины Дмитрия Свешникова, который известен своими работами на ненецкую тему. Он был в Полярном на Кольском полуострове театральным художником. "Начинается война, и его зачисляют в подразделение военной маскировки. И он всю войну пробыл на Мурманском побережье, эти работы написаны в 1943 году, и они живые свидетели времени", - пояснила Кулешова. Архангельский художник Николай Наговицын оказался во время войны в Дрездене. "Дрезденская картинная галерея была разбомблена, и он был в том взводе, который ходил по городу и собирал все, что таким вихрем носилось по улицам разбомбленного Дрездена", - сказала куратор выставки. В экспозиции представлено несколько работ Наговицына, в том числе портрет маршала Жукова.

Госпитали и блокада Ленинграда

Один из разделов выставки посвящен работе медиков в годы Великой Отечественной. Образы медсестер и врачей переданы в работах Бориса Неменского, Григория Печенникова и других. Особо выделяются рисунки ленинградской художницы Анны Костровой, сделанные по живым впечатлениям. "Это госпиталь. Такой набросочный рисунок, но в нем даже больше жизни, чем в отточенных завершенных полотнах, очень трепетный рисунок", - отметила Кулешова.

Отдельная тема - блокада Ленинграда. Здесь показаны офорты Ефима Хигера, который сам пережил блокаду, и работы Юрия Непринцева. "Его страстные офорты, он в 1967 году сделал серию, посвященную Ленинграду", - сказала собеседница агентства.

Большое внимание авторы выставки постарались уделить людям, портретам победителей. Из Вологодской картинной галереи представлено восемь портретов ветеранов, сделанных народным художником России Владимиром Корбаковым в 1970-2000-е годы. Но показана и северная деревня, где до сих пор остаются памятные знаки времен Великой Отечественной. "Вот работа Александра Елфимова - деревня Веркола с домами, на которых звездочки. Я этим летом была в Верколе, на многих домах до сих пор эти звездочки ушедших на войну", - добавила Кулешова.

Выставка будет открыта до 20 мая.