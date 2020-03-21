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Оперная певица Хибла Герзмава даст онлайн-концерт в Третьяковской галерее

Он состоится 25 марта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Народная артистка России и Республики Абхазия, оперная певица Хибла Герзмава вместе с пианисткой Екатериной Ганелиной выступит 25 марта с онлайн-концертом в рамках "Т Фестиваля" в Третьяковской галерее. Об этом сообщила в субботу пресс-служба учреждения.

Государственная Третьяковская галерея, как и остальные федеральные учреждения культуры, закрыта для посетителей до 10 апреля в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

"25 марта Хибла Герзмава и Екатерина Ганелина в рамках "Т Фестиваля" дадут онлайн-концерт в совершенно новой обстановке: в зале без зрителей. Народная артистка Хибла Герзмава и Екатерина Ганелина исполнят концерт для всех любителей музыки", - говорится в сообщении.

Выступление пройдет в рамках Международного фестиваля классической камерной музыки "Т Фестиваль", который проводит Третьяковская галерея. Прямая трансляция концерта начнется в "Яндекс. Эфире" в 19:00 мск.

Хибла Герзмава - народная артистка России, народная артистка Республики Абхазия. С 1995 года солистка Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, активно выступает с сольными проектами, включая жанр кроссовер. Певица покорила самые именитые сцены мира: "Метрополитен-опера", Королевский театр "Ковент-Гарден", Венскую оперу, "Карнеги-холл", оперные театры Парижа, Рима, Мюнхена, Мадрида и Барселоны.

Ее талант отмечен наградами ряда международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani ("Вердиевские голоса"), конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и им. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Международный конкурс им. Чайковского в Москве, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска".

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