Любимова заявила, что почти все учреждения культуры в России готовы к онлайн-проектам

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Практически все театры, музеи и филармонии готовы предложить своим посетителям онлайн-проекты в период ограничения массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье министр культуры РФ Ольга Любимова на своей странице в Facebook.

"Мы так долго и старательно переходили на цифру. На портале "Культура.РФ" было создано для этого очень много. Мы посчитали. Получилось 250 дней беспрерывного смотрения - лекции, фильмы, спектакли, экскурсии, - отметила Любимова. - И, конечно, за последние недели появилось столько новых идей. Практически нет такого театра, музея, филармонии, которые не предложили бы свои новые проекты для онлайна".

Министр напомнила об успешном старте проекта Московской филармонии "Домашний сезон" - серии выступлений известных музыкантов, трансляция которых в сверхвысоком качестве UltraHD 4K ведется при поддержке холдинга "Газпром-медиа" из Концертного зала им. Чайковского в Москве на платформе Premier и в социальной сети "Одноклассники", а также на десятках российских и зарубежных онлайн-площадок: портале "Культура.РФ", официальном сайте филармонии и других. Первый концерт состоялся 20 марта, его посмотрели более 1,5 млн человек.

"В Московской филармонии Денис Мацуев играл в абсолютно пустом зале. Думаю, впервые в жизни. Но мы-то знаем, что, как никогда, этот зал в пятницу вечером был полон", - подчеркнула министр.

"Крупнейший французский и итальянский каналы Mezzo и Medici Tv присоединились к нашей трансляции. И как важно потом слышать от зарубежных коллег слова благодарности и восторг не только от музыкального исполнения, но и от качества телевизионной трансляции", - добавила она.

Минкультуры РФ ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий из-за неблагоприятной ситуации в связи с распространением коронавируса.