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Альбом группы Arashi возглавил топ продаж по итогам 2019 года

Фанаты поп-группы купили более 3,3 млн видео- и аудиоверсий альбома "5х20 All the best! 1999-2019"

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Альбом японской поп-группы Arashi "5х20 All the best! 1999-2019" стал самым продаваемым в мире по итогам 2019 года. Фанаты поп-группы купили более 3,3 млн видео- и аудиоверсий этого альбома, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Международную федерацию производителей фонограмм.

Альбом "5х20 All the best! 1999-2019", выпущенный в июне 2019 года к юбилею Arashi, включает все ее популярные хиты. В октябре 2019 года также была выпущена видеоверсия этого альбома. По данным Японской ассоциации звукозаписывающих компаний, в одной только Японии было продано более 2 млн копий оригинальной версии альбома и более 750 тыс. копий его видеоверсии.

Вторую строчку в рейтинге по мировым продажам музыкальной продукции в 2019 году занимает альбом американской исполнительницы Тэйлор Свифт "Lover". На третьем месте - альбом "Map of the Soul Persona", выпущенный южнокорейской поп-группой BTS.

Arashi - одна из самых популярных музыкальных групп в Японии, ее название в переводе с японского означает "шторм". Группа была создана в сентябре 1999 года в Гонолулу, ее участники прошли конкурсный отбор и ранее не были знакомы друг с другом. Arashi приобрела огромную популярность в Японии благодаря выпуску саундтрека ко второму сезону сериала Hana Yori Dango, одну из главных ролей в котором исполнил участник группы Мацумото Дзюн.

Как стало известно, начиная с 2021 года, группа собирается приостановить свою деятельность на неопределенный срок.

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Япония
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