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Распространение коронавируса нового типа

Объединенная российская киносеть ждет решения о закрытии кинотеатров на федеральном уровне

Ранее Минкультуры рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Объединенная российская киносеть, куда входят "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино", ждет прямого решения о приостановке деятельности кинотеатров на федеральном уровне, поскольку это поможет при урегулировании отношений с арендодателями и персоналом. Рекомендации Минкультуры недостаточно для закрытия, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании.

Министерство культуры накануне сообщило о том, что его глава Ольга Любимова подписала приказ с рекомендацией кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.

"Рекомендация Министерства культуры от 22 марта формально не является достаточным законным основанием, чтобы приостановить функционирование для посетителей с 23 марта, но при этом является важным сигналом для органов власти, чтобы повлиять на скорость принятия ими приказов и распоряжений. В сложившейся ситуации кинотеатры Объединенной сети ждут прямого решения с запретом на федеральном уровне, а не рекомендаций, так как в таком случае это будет ситуация форс-мажора, что поможет при урегулировании вопросов, связанных как с арендодателями, так и с выплатами персоналу", - сказали в пресс-службе.

Как подчеркнули в Объединенной российской киносети, безопасность зрителей является приоритетной для компании, руководство внимательно следит за развитием ситуации и действиями, которые органы власти принимают для предотвращения распространения коронавируса.

"Оценивать возможные убытки как с точки зрения посещаемости кинотеатров, так и с точки зрения прибыли мы будем позже, так как ситуация непредсказуема и меняется очень оперативно. Важно понимать, что потери будут сильно зависеть и от сроков продолжительности турбулентной ситуации для индустрии, без поддержки которой возобновить кинопоказ на уровне конца 2019 года будет очень непросто", - заключили в пресс-службе.

Минкультуры ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий из-за неблагоприятной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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