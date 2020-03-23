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Песков сообщил, что премии молодым деятелям культуры вручат на этой неделе

Представитель Кремля рассчитывает, что советник президента Владимир Толстой проинформирует СМИ о предстоящем событии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Кремль готовит на этой неделе церемонию вручения премий молодым деятелям культуры и в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019 год, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы готовимся к вручению премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, это традиционное мероприятие, оно на этой неделе состоится", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что ранее в понедельник президент РФ подписал указы о присуждении этих премий.

Песков рассчитывает, что советник президента Владимир Толстой проинформирует СМИ о предстоящем событии. Однако представитель Кремля отметил: "Предложим ему сделать это не посредством, как обычно брифинга, с учетом понятных причин, а может быть провести конференц-колл".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичТолстой, Владимир Ильич
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