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Распространение коронавируса нового типа

El Pais: в Испании из-за коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе

Ей было 89 лет

МАДРИД, 23 марта. /ТАСС/. Итальянская актриса Лючия Бозе умерла в понедельник в Мадриде на 90-м году жизни. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, женщина умерла из-за заболевания, связанного с коронавирусом.

Бозе родилась 28 января 1931 года в Милане. Она снялась в десятках фильмов, среди которых "Хроника одной любви" (Cronaca di un amore, 1950), "Дама без камелий" (La signora senza camelie, 1953) и "Сатирикон" (Fellini - Satyricon, 1969).

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве обнаружено свыше 33 тыс. заболевших, 2182 человека умерли.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за эпидемии. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Теги
ИспанияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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