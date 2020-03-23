Минкультуры поддержало стратегию развития Киностудии имени Горького на ближайшие шесть лет

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова на совещании с советом директоров Киностудии имени Горького в понедельник поддержала стратегию ее развития на ближайшие шесть лет, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Совещание при участии министра культуры РФ Ольги Любимовой, гендиректора киностудии Юлианы Слащевой и членов совета директоров состоялось в ведомстве в понедельник. Главной темой обсуждения стала стратегия развития учреждения на 2020-2026 год.

"Я поддерживаю текущую версию стратегии, она направлена на реализацию ряда инициатив министерства. Создание детско-юношеского, документального и научно-популярного кино - объективное требование аудитории, у которой в последние годы становится все более востребованным контент отечественного производства. В то же время стратегия учитывает текущие рыночные условия и особенности современного потребления информации", - сказала Любимова, чьи слова привели в пресс-службе министерства.

По словам Слащевой, руководство планирует построить на базе Киностудии имени Горького креативный кластер для производства различного аудио-визуального контента, в том числе, игрового, документального, научно-популярного кино для интернет-платформ. Студия также займется восстановлением производства детско-семейных и молодежных картин для широкого проката, отметила гендиректор. В будущем на базе киностудии может быть сформирована система, включащая собственную киношколу, музей и курсы для студентов.

О киностудии имени Горького

Новым генеральным директором Киностудии имени Горького осенью 2019 года сроком на пять лет была назначена председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. В октябре-ноябре 2019 года новое руководство провело предварительную общую оценку состояния дел, и на данный момент студия первостепенно будет заниматься капитальным ремонтом основного комплекса киностудии в Москве на ул. Эйзенштейна, который находится в предаварийном состоянии.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.