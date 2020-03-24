Начинает работу канал "МХАТ говорит!" на сайте МХАТ им. Горького

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. МХАТ им. Максима Горького запускает во вторник канал "МХАТ говорит!", вещание которого будет осуществляться ежедневно в режиме онлайн на официальном сайте театра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МХАТ им. М. Горького.

"Начиная с сегодняшнего дня, ежедневно в режиме онлайн зрители смогут напрямую общаться с актерами, режиссерами, драматургами, художниками, музыкантами, работниками хозяйственно-постановочной части, продюсерами, руководителями театра. На телеканале "МХАТ говорит!" мы будем рассказывать о предстоящих премьерах и постановках текущего репертуара, о репетициях и технологии производства спектаклей, о творческих планах и тайных мечтах, о повседневной жизни людей театра", - обозначила круг тем собеседница агентства.

Она отметила, что МХАТ - национальный театр. Через три года ему исполнится 125 лет. "Традиции МХАТ - это достояние всей российской и мировой культуры. Спектакли нашего репертуара - пример сохранения традиций русского психологического театра", - подчеркнула представитель пресс-службы.

Важными культурными событиями сезона 2019/2020 годов она назвала реконструкции спектаклей Станиславского и Немировича-Данченко "Синяя птица" и "Три сестры". В пресс-службе также напомнили, что в числе премьер последнего сезона "Сцены из супружеской жизни", "Последний срок", "Леди Гамильтон", "Парикмахерша", "Золото", "Звездная пыль".

"Помимо драматических постановок, у нас есть другая продукция - поэтические спектакли "Третьей сцены", читки "Цеха драматургов", лекции выдающихся мыслителей в рамках "Открытых пространств". Все это должен видеть российский зритель, в том числе тот, кто еще не побывал в нашем театре", - считают во МХАТ имени Горького.

В режиме онлайн

В пресс-службе сообщили, что на телеканале "МХАТ говорит!" в онлайн-версии будут представлены лучшие поэтические спектакли "Сезона стихов" и встречи с любимыми поэтами и драматургами: Юрием Кублановским, Еленой Исаевой, Дмитрием Воденниковым и другими.

"Зрители смогут увидеть избранные читки "Цеха драматургов" и Фестиваля будущего театра по пьесам Наталии Мошиной, Елены Греминой, Александра Железцова, Юлии Тупикиной, Андрея Вишневского и других в постановке молодых режиссеров. Также будут показаны вечера "Советской песни Атлантида", посвященные творчеству Бориса Мокроусова и Эдуарда Колмановского, концерты этно-электронной группы "Волга" и Таисии Краснопевцевой", - перечислила собеседница агентства.

Она также сообщила, что будут устроены виртуальные экскурсии по зданию МХАТ им. М. Горького с комментариями автора здания - архитектора Владимира Кубасова, а таксе с участием художников Алексея Гинтовта и Анны Колейчук.

В программе телеканала запланированы рубрики: "Худрук on-line", виртуальные мастер-классы, обучающие видеопрограммы, рассказы режиссеров о предстоящих премьерах и многое другое. В исторической рубрике народный артист России Валентин Клементьев расскажет о мхатовцах - героях Великой Отечественной войны. "В День театра, 27 марта, артисты и сотрудники МХАТ, а также приглашенные звезды в режиме нон-стоп будут читать зрителям канала книгу Михаила Булгакова "Театральный роман". Булгаков - мхатовский автор, его книга - о Художественном театре тридцатых годов прошлого века", - сказали в пресс-службе, добавив, что ждут зрителей на канале на официальном сайте театра, а также в социальных сетях: Instagram, Facebook и "Вконтакте".

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения в зданиях до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение массовых мероприятий и по возможности представлять проекты в онлайн-режиме.