{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Начинает работу канал "МХАТ говорит!" на сайте МХАТ им. Горького

Зрители в интернете смогут напрямую общаться с актерами и режиссерами театра, а также посетить виртуальные экскурсии по зданию театра

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. МХАТ им. Максима Горького запускает во вторник канал "МХАТ говорит!", вещание которого будет осуществляться ежедневно в режиме онлайн на официальном сайте театра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МХАТ им. М. Горького.

"Начиная с сегодняшнего дня, ежедневно в режиме онлайн зрители смогут напрямую общаться с актерами, режиссерами, драматургами, художниками, музыкантами, работниками хозяйственно-постановочной части, продюсерами, руководителями театра. На телеканале "МХАТ говорит!" мы будем рассказывать о предстоящих премьерах и постановках текущего репертуара, о репетициях и технологии производства спектаклей, о творческих планах и тайных мечтах, о повседневной жизни людей театра", - обозначила круг тем собеседница агентства.

Она отметила, что МХАТ - национальный театр. Через три года ему исполнится 125 лет. "Традиции МХАТ - это достояние всей российской и мировой культуры. Спектакли нашего репертуара - пример сохранения традиций русского психологического театра", - подчеркнула представитель пресс-службы.

Важными культурными событиями сезона 2019/2020 годов она назвала реконструкции спектаклей Станиславского и Немировича-Данченко "Синяя птица" и "Три сестры". В пресс-службе также напомнили, что в числе премьер последнего сезона "Сцены из супружеской жизни", "Последний срок", "Леди Гамильтон", "Парикмахерша", "Золото", "Звездная пыль".

"Помимо драматических постановок, у нас есть другая продукция - поэтические спектакли "Третьей сцены", читки "Цеха драматургов", лекции выдающихся мыслителей в рамках "Открытых пространств". Все это должен видеть российский зритель, в том числе тот, кто еще не побывал в нашем театре", - считают во МХАТ имени Горького.

В режиме онлайн

В пресс-службе сообщили, что на телеканале "МХАТ говорит!" в онлайн-версии будут представлены лучшие поэтические спектакли "Сезона стихов" и встречи с любимыми поэтами и драматургами: Юрием Кублановским, Еленой Исаевой, Дмитрием Воденниковым и другими.

"Зрители смогут увидеть избранные читки "Цеха драматургов" и Фестиваля будущего театра по пьесам Наталии Мошиной, Елены Греминой, Александра Железцова, Юлии Тупикиной, Андрея Вишневского и других в постановке молодых режиссеров. Также будут показаны вечера "Советской песни Атлантида", посвященные творчеству Бориса Мокроусова и Эдуарда Колмановского, концерты этно-электронной группы "Волга" и Таисии Краснопевцевой", - перечислила собеседница агентства.

Она также сообщила, что будут устроены виртуальные экскурсии по зданию МХАТ им. М. Горького с комментариями автора здания - архитектора Владимира Кубасова, а таксе с участием художников Алексея Гинтовта и Анны Колейчук.

В программе телеканала запланированы рубрики: "Худрук on-line", виртуальные мастер-классы, обучающие видеопрограммы, рассказы режиссеров о предстоящих премьерах и многое другое. В исторической рубрике народный артист России Валентин Клементьев расскажет о мхатовцах - героях Великой Отечественной войны. "В День театра, 27 марта, артисты и сотрудники МХАТ, а также приглашенные звезды в режиме нон-стоп будут читать зрителям канала книгу Михаила Булгакова "Театральный роман". Булгаков - мхатовский автор, его книга - о Художественном театре тридцатых годов прошлого века", - сказали в пресс-службе, добавив, что ждут зрителей на канале на официальном сайте театра, а также в социальных сетях: Instagram, Facebook и "Вконтакте".

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения в зданиях до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение массовых мероприятий и по возможности представлять проекты в онлайн-режиме.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Роскино" попросит финансовую поддержку для участия производителей РФ в мировых кинорынках
По словам главы "Роскино", возможность экспорта контента сейчас критически важна для российских производителей.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС