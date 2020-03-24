Репетиции с артистами Большого театра в условиях карантина проходят индивидуально

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса, перешел на репетиции с артистами в индивидуальном порядке. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Большой театр, как и остальные федеральные учреждения культуры, закрыт из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

"Сейчас во всем мире ситуация особая, главный приоритет которой - сохранение здоровья людей. Учитывая эти обстоятельства, Большой театр перевел репетиции в индивидуальный формат", - сказала Новикова.

Она сообщила, что последняя коллективная репетиция прошла в минувшие выходные на Новой сцене, где состоялся прогон одноактных балетов Made in Bolshoi ("Сделано в Большом") Антона Пимонова и "Времена года" в постановке Артемия Белякова. Работа над балетом "Танцемания", который тоже должен был войти в программу одноактных балетов, была приостановлена ранее по причине отъезда хореографа, руководителя балета "Урал Опера Балет" Вячеслава Самодурова в Екатеринбург, где сейчас также отменены спектакли.

"Большой театр надеется, что ситуация в мире стабилизируется и премьера программы одноактных балетов будет показана на Новой сцене 9-10 мая, - сказала Новикова. - Но артисты не должны терять форму, поэтому в настоящий момент занятия во всех коллективах - балете, опере, молодежной оперной программе, проходят в индивидуальном порядке, что называется - один на один".

Она также отметила, что сотрудники, возраст которых превышает 65 лет, вызываются на работу только при крайней необходимости. Для этого руководитель коллектива должен представить документ, объясняющий необходимость задействовать в работе именно этого сотрудника. Новикова подчеркнула, что санитарный режим соблюдается в Большом театре в полной мере - на входе замеряется температура, всех сотрудников театра обеспечивают медицинскими масками.

Что касается онлайн-трансляций, то, по словам Новиковой, у Большого театра есть много записей спектаклей, сделанных ранее и в высоком качестве. Но для показа этих записей в интернете необходимо урегулировать все вопросы по авторским и исполнительским правам, чем в настоящее время и занимаются соответствующие службы театра.