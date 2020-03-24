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Власти Адыгеи будут поощрять за съемки национального кино на территории республики

В 2020 году в бюджете региона предусмотрено 6,8 млн рублей на возмещение части затрат при производстве национальных фильмов

МАЙКОП, 24 марта. /ТАСС/. Кинематографисты, снимающие национальные фильмы на территории Адыгеи, будут получать господдержку. В этом году на эти цели направлено 6,8 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба парламента республики.

"Власти республики будут оказывать господдержку кинематографистам, снимающим на территории республики национальные фильмы. Это предусматривает республиканский закон "О внесении изменения в статью 12 Закона Республики Адыгея "О культуре", принятый депутатами региона. Уже в 2020 году в бюджете Адыгеи предусмотрено 6,8 млн рублей на возмещение части затрат при производстве национальных фильмов", - говорится в сообщении.

Поддержка будет оказываться в рамках республиканских государственных программ в форме частичного финансирования производства национальных фильмов на территории региона.

"Такая поддержка не только поспособствует сохранению и развитию российской кинематографии, но и через национальное кино, отснятое на территории Адыгеи, можно будет передать ее рекреационную красоту, а также обычаи, традиции, культуру и духовность народов. Это позволит повысить имидж региона, увеличит число туристов", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияАдыгея
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