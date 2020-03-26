Художественное открытие. 20 лет назад российский мультипликатор завоевал "Оскар"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Режиссер Александр Петров стал первым и, на данный момент, единственным мультипликатором, которому удалось привезти в Россию статуэтку "Оскар" - ровно 20 лет назад он удостоился высокой награды за картину "Старик и море". Опрошенные ТАСС аниматоры и эксперты рассказали о том, как встречали лауреата на родине, и почему его работа стала большим событием.

Скромный художник

Александр Петров работал над фильмом "Старик и море", созданным по одноименной повести Эрнеста Хэмингуэя, около двух с половиной лет в Канаде. Картина снималась на 70 мм пленке специально для кинотеатров формата IMAX в технике "ожившей живописи", при которой художник писал на матовом стекле масляными красками не только кистью, но и пальцами. Как рассказал ТАСС мультипликатор Юрий Норштейн, который был одним из преподавателей Петрова на Высших курсах сценаристов и режиссеров, уже по его дипломному фильму "Корова" было понятно, что в плане техники он сделал необыкновенное художественное открытие.

"Сашу Петрова сразу выдвинули на "Оскар", и я не понимаю, почему тогда он награду не получил. Было очевидно, что этот фильм ("Корова" - прим. ТАСС) резко выделяется среди общего пейзажа мультипликации. Для художника неизведанное всегда оборачивается неожиданным открытием, он следует по какой-то дорожке, не зная, куда она его приведет. Так произошло и у Саши в случае с "Коровой". Насколько я помню, "Старик и море" был уже третьим фильмом, который он создал в этой технологии", - поделился Норштейн.

Он назвал Петрова "блестящим рисовальщиком", который прошел высокую школу изобразительного искусства во ВГИКе и большое внимание уделял художественному самообразованию.

"Я и не знал, что уже столько лет прошло (с момента награждения - прим. ТАСС). Я обязательно ему позвоню и поздравлю, на что он обязательно что-нибудь пробормочет. Он человек чрезвычайно скромный, никогда нигде себя не выставляет - это очень благородное качество. У него много других прекрасных черт, но этим он мне особенно приятен", - отметил собеседник агентства.

Большое событие

Киновед Наталья Лукиных в беседе с ТАСС рассказала, что в конце 1990-х годов анимация не пользовалась особым вниманием среди общественности: людям часто приходилось объяснять, что она является серьезным видом искусства.

"Вдруг из этого тихого уголка, на который никто не обращает внимания, человек поднимается до такой высоты. <…> Я не совсем согласна с тем, что "Оскар" с точки зрения анимации - это высшее художественное достижение. Но так уж принято считать, что "Оскар" - вершина кинематографических вожделений", - пояснила она.

По словам эксперта, когда Александр Петров получил награду, в широком киносообществе мало кто о нем знал, хотя номинация на премию за фильм "Старик и море" в его карьере была уже третьей по счету (помимо "Коровы", мультипликатора также номинировали за картину "Русалка" в 1998 году - прим. ТАСС).

"Зал в Доме кино был переполнен. Всем было интересно посмотреть, кто же это такой - Александр Петров", - поделилась Лукиных. Она отметила, что Петров, вопреки ожиданиям многих, остался жить в родном Ярославле, где располагается его студия.

Режиссер-мультипликатор Михаил Алдашин, член Американской киноакадемии, вспомнил, что награждение Петрова премией "Оскар" стало большим событием для анимационного сообщества.

"То, что умеет Саша, не умеет никто. Хорошо, что нашлись люди, которые дали ему возможность делать то, что он хочет - а он выбрал "Старика и море". Ему построили студию в Канаде, обеспечили всем для нормальной работы. Это случай экстраординарный в нашей практике. Но, конечно, нужно иметь и такой талант, как у него, и такое упорство", - добавил собеседник агентства.

О мультипликаторе

Петров родился 17 июля 1957 года в деревне Гуреево Ярославской области. В 1976 году закончил Ярославское художественное училище, в 1982 году - художественный факультет ВГИКа. Работал художником-постановщиком мультипликационных фильмов на киностудиях "Арменфильм" и на Свердловской киностудии. С 19 апреля 2008 года является единственным академиком-мультипликатором Академии художеств.

Выпускной работой Петрова на Высших режиссерских курсах была картина "Корова" по мотивам рассказа Андрея Платонова. В 1990 году она была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".

Один из следующих анимационных фильмов Петрова - "Русалка" - также стал лауреатом на премию "Оскар" (1998), режиссер сделал ее на созданной им самим анимационной студии "Панорама" в Ярославле. Оскароносный фильм "Старик и море" Петров создавал в Монреале (Канада). Работа над картиной шла 30 месяцев.

В 2006 году мультипликатор выпускает фильм "Моя любовь" по произведению Ивана Шмелева. Картина также получила номинацию на "Оскар", а также гран-при XII открытого фестиваля российской анимации и стала лауреатом премии Ника-2007.

Петров также занимается иллюстрированием книг. С 2007 года преподает в "Мастерской Александра Петрова", с 2010 года ведет официальный курс.