Третьяковка не откроет выставку "Ненавсегда" в апреле даже в случае снятия карантина

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея не сможет открыть в апреле выставку "Ненавсегда", посвященную искусству эпохи застоя, даже в случае снятия карантина. Но галерея планирует продлить выставку "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

Третьяковская галерея, как и остальные федеральные учреждения культуры, закрыта до 10 апреля в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

"Мы планируем продление выставок, которые открылись недавно, например, "Русская сказка...". Написали всем ее участникам письма с просьбой рассмотреть возможность увеличения срока экспонирования принадлежащих им работ. Что касается будущих проектов - уже понятно, что придется скорректировать планы", - сказала Трегулова в интервью газете "Известия", которое опубликовано в четверг.

Выставка-эксперимент "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" объединила работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и других художников. При этом впервые на временной выставке представлены такие масштабные произведения Васнецова из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, как "Три царевны подземного царства", "Царевна-лягушка", "Иван-царевич на Сером Волке". На 9 апреля планировалось открытие выставки, посвященной искусству эпохи застоя, - "Ненавсегда. 1968-1985". "В силу ряда причин мы это точно не сможем сделать, даже если карантин закончится", - сообщила генеральный директор Третьяковки.

По ее словам, это связано с тем, что из-за эпидемии и в Европе и в ряде региональных музеев приостановлена выдача работ. "Поэтому, когда сможем возобновить разрешения на получение экспонатов, нам потребуется еще какое-то время, чтобы все смонтировать. Но если мы, допустим, открываем "Ненавсегда" позже запланированного, то сдвигаются и остальные планы", - сказала она.

Нет запаса прочности

Также пока под вопросом планировавшаяся выставка, где предполагалось представить дар фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина. Галерее были переданы более 100 работ современных художников, среди которых произведения Виктора Алимпиева, Татьяны Ахметгалиевой, Алисы Йоффе, Mиши Most, Хаима Сокола, Сергея Сапожникова.

"В ближайшие дни могут быть объявлены дополнительные ограничительные меры. В зависимости от того, вступят они в силу или нет, мы будем решать вопрос", - сказала Трегулова.

Пока, по ее словам, можно говорить о тех выставках, которые запланированы на осень. Сроки проектов, намеченных на весну и лето, могут быть скорректированы. "Осенью же нас ждет в первую очередь выставка немецкого и русского романтизма "Мечты о свободе", крупная международная экспозиция "Многообразие/Единство. Современное искусство Европы" и очень важная для нас ретроспектива Роберта Фалька. Это главные проекты второго полугодия", - сказала она.

"Ни у кого из нас нет серьезного запаса прочности просто потому, что все доходы уже распланированы. Есть важнейшие музейные нужды, на них нужно тратить деньги, которые были заработаны за прошлый год и первые два месяца нынешнего. В случае продления карантина нам, видимо, просто придется отказываться от реализации проектов, которые мы планировали осуществить или завершить в 2020-м", - добавила Трегулова.