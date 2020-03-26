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Умер народный артист России Юрий Кукес

В Росгосцирке сообщили, что перед смертью артист тяжело и долго болел

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Народный артист России, председатель правления Гильдии артистов циркового искусства Юрий Кукес умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщается на сайте "Росгосцирка".

"Руководство, профком Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что вчера на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался народный артист России Юрий Кукес. Руководство, профсоюзный комитет, весь коллектив "Росгосцирка" выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Матвеевича. В наших сердцах навсегда сохранится добрая память об этом чудесном человеке и замечательном артисте", - говорится в сообщении.

Юрий Кукес родился 18 марта 1951 года в Харькове и более 50 лет посвятил работе в цирке. В детстве работал вместе с отцом Матвеем Алексеевичем в акробатическом номере. В 1966 году поступил в ГУЦЭИ. В 1970 году выпустился с номером соло-жонглер и более 10 лет работал в этом жанре, а в 1981 году стал выступать с иллюзионным аттракционом вместе с Татьяной Кох.

Позднее Кукеса пригласили в Японию. В 1993 году в городе Фукуока его наградили медалью Императора Японии как лучшего артиста года за достижения в области искусства. После семи лет работы за рубежом труппа вернулась в Россию. 

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