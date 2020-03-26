Спектакль "Гамлет" Владимирского театра драмы открыл онлайн-сезон "Больших гастролей"

ВЛАДИМИР, 26 марта. /ТАСС/. Спектакль "Гамлет" Владимирского академического театра драмы открыл "Домашний сезон" в формате онлайн-трансляций ежегодной общероссийской программы "Большие гастроли". Об этом сообщается на сайте программы.

"Честь открыть "Домашний сезон" выпала одному из старейших театров нашей страны - Владимирскому академическому театру драмы, основанному более 170 лет назад", - говорится в сообщении.

Премьера постановки режиссера Петра Орлова во Владимирском театре драмы состоялась 17 октября 2014 года. Спектакль стал победителем нескольких международных фестивалей и обладателем гран-при фестиваля "Липецкие театральные встречи" в 2016 году.

"Наш театр в мае планировал отправиться на "Большие гастроли" во Владикавказ, где должен был быть показан в том числе и этот спектакль. Сейчас мы понимаем, что наши планы переносятся как минимум на осень. Но возможность показать свое творчество не только онлайн-аудитории театра, но и всей стране труппа театра восприняла с большой радостью, для артистов это огромная поддержка в этот непростой период", - сообщила ТАСС пресс-атташе театра Светлана Игнатова.

Трансляция доступна на YouTube-канале и аккаунтах "Больших гастролей" в соцсетях.

Программа "Большие гастроли" - крупнейший театральный проект России, который реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с 2014 года. В 2019 году было открыто зарубежное направление. "Большие гастроли" помогают театрам из России расширить свой сценический опыт, а зарубежным зрителям - познакомиться с современным российским театральным процессом.