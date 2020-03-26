{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спектакль "Гамлет" Владимирского театра драмы открыл онлайн-сезон "Больших гастролей"

Трансляция спектакля будет доступна на YouTube-канале и аккаунтах "Больших гастролей" в соцсетях

ВЛАДИМИР, 26 марта. /ТАСС/. Спектакль "Гамлет" Владимирского академического театра драмы открыл "Домашний сезон" в формате онлайн-трансляций ежегодной общероссийской программы "Большие гастроли". Об этом сообщается на сайте программы.

"Честь открыть "Домашний сезон" выпала одному из старейших театров нашей страны - Владимирскому академическому театру драмы, основанному более 170 лет назад", - говорится в сообщении.

Премьера постановки режиссера Петра Орлова во Владимирском театре драмы состоялась 17 октября 2014 года. Спектакль стал победителем нескольких международных фестивалей и обладателем гран-при фестиваля "Липецкие театральные встречи" в 2016 году.

"Наш театр в мае планировал отправиться на "Большие гастроли" во Владикавказ, где должен был быть показан в том числе и этот спектакль. Сейчас мы понимаем, что наши планы переносятся как минимум на осень. Но возможность показать свое творчество не только онлайн-аудитории театра, но и всей стране труппа театра восприняла с большой радостью, для артистов это огромная поддержка в этот непростой период", - сообщила ТАСС пресс-атташе театра Светлана Игнатова.

Трансляция доступна на YouTube-канале и аккаунтах "Больших гастролей" в соцсетях.

Программа "Большие гастроли" - крупнейший театральный проект России, который реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с 2014 года. В 2019 году было открыто зарубежное направление. "Большие гастроли" помогают театрам из России расширить свой сценический опыт, а зарубежным зрителям - познакомиться с современным российским театральным процессом.

Теги
РоссияВладимирская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум
Он сыграл в таких фильмах, как "Отчаянно ищу Сьюзэн" и "Крокодил Данди"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС