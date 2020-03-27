Театральные квартирники, звездные гала и закулисье онлайн. День театра у зрителей дома

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские театры, закрывшиеся на фоне угрозы распространения коронавируса, впервые отметят Международный день театра без публики в залах, но не оставят своих поклонников без возможности увидеть лучшие спектакли и любимых артистов. Не выходя из дома, зрители смогут побывать на гала-концерте с участием Анны Нетребко и Пласидо Доминго, посмотреть балет "Баядерка" в версии Начо Дуато, ролики с "читками" или видеоэкскурсии по закулисью, - об этих и других подарках театральных площадок в регионах РФ, которые будут доступны в любой точке страны, узнали корреспонденты ТАСС.

Мацуев, Вишнева, Лопаткина, Доминго, Дуато и все-все-все

Особенную программу представит к празднику Мариинский театр в Петербурге. Как рассказали ТАСС в его пресс-службе, вечером в пятницу на сайте медиавещания Мариинки покажут запись звездного гала-концерта к открытию Новой сцены в мае 2013 года.

"В торжественном событии приняли участие мировые звезды, среди которых были артисты оперы Анна Нетребко, Ольга Бородина, Екатерина Семенчук, Пласидо Доминго, Ильдар Абдразаков, Евгений Никитин, Рене Папе, балерины Диана Вишнева, Ольга Есина, Екатерина Кондаурова, Ульяна Лопаткина, инструменталисты Леонидас Кавакос (скрипка), Юрий Башмет (альт), Денис Мацуев (фортепиано) [и многие другие]. Режиссером-постановщиком грандиозного действа выступил Василий Бархатов, оформил концерт художник-постановщик Зиновий Марголин, а за дирижерским пультом - Валерий Гергиев", - рассказали в театре.

Не оставит своих зрителей без подарка и Михайловский театр: на его сайте состоится показ записи балета "Баядерка" в версии Начо Дуато. "Премьера текущего сезона стала едва ли не самым обсуждаемым событием балетного мира. Восточная роскошь, страстные чувства и элегантная чистота классики в этом спектакле сливаются в один неразрывный поток. В главных партиях Анжелина Воронцова и Виктор Лебедев", - рассказали ТАСС в пресс-службе театра.

В рамках петербургского онлайн-фестиваля #безантракта днем состоится трансляция детского спектакля "Малыш и Карлсон" городской государственной филармонии для детей и юношества, а в традиционные семь часов вечера - показ концерта на сцене "Мюзик-холла". В полдень зрители смогут побывать на онлайн-экскурсии по театру "Мастерская" на его странице "ВКонтакте", а позднее - послушать паблик-ток в "Приюте коменданта" перед премьерой спектакля "Русская Классика" Дмитрия Волкострелова.

Театральный квартирник

В День театра Пермский академический Театр-Театр (ТТ), один из самых популярных в регионе, запускает онлайн-проект "ТТ - квартирник". Его суть - показать, что творчество может жить не только в стенах культурного учреждения, но и даже дома. Каждое утро в социальных сетях будут появляться видеоролики, на которых артисты будут читать отрывки из своих любимых произведений, артисты балета планируют дать танцевальный мастер-класс, музыканты оркестры сыграют на инструментах, а сотрудники пошивочного цеха покажут, как создают костюмы к оперному спектаклю для драматических артистов "Антигона", рассказали ТАСС в пресс-службе театра.

Кроме того, на протяжении последней недели театр демонстрирует свои постановки через интернет. "Проект "ТТ с доставкой" дает возможность смотреть наши спектакли зрителям из других городов. Нам пишут из Ижевска, Красноярска, Тюмени, отдельную благодарность мы получаем от маломобильных граждан, которые обычно не имеют возможности посещать самостоятельно театр", - сказал собеседник агентства. 27 марта пермский ТТ покажет мюзикл "Винил" - красочный, музыкальный спектакль, зрители отправятся в путешествие по выдуманной советской стране.

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) в пятницу откроет показы спектаклей в прямом эфире. В этот день пройдет прямая трансляция балета "Коппелия" с виртуальной экскурсией от режиссера Вячеслава Стародубцева в антракте, трансляцию зрители смогут посмотреть на нескольких ресурсах, в том числе, на официальном сайте театра и на сайте культура.рф. Спектакли из своего репертуара разных лет представит онлайн и Самарский театр драмы: в рамках проекта "Драма против вируса" посетители соцсетей сами выбирают постановки для демонстрации. В театре "Самарская площадь" в праздник пройдет прямая трансляция театрального капустника с лучшими номерами прошлых лет.

В "Зимнем театре" в Сочи из-за коронавируса отменили бесплатные экскурсии для зрителей в закулисье, заменив их на онлайн-туры. "На протяжении последних лет [в день театра] мы организовывали бесплатные экскурсии для зрителей, знакомя посетителей с историей Зимнего театра, его сценой, закулисным пространством. К сожалению, в этом году мы проводить таких мероприятий не можем. Мы уже подготовили интересную видео-экскурсию по Зимнему театру, сейчас заканчиваем монтаж материала", - рассказал ТАСС заместитель генерального директора, главный маркетолог Сочинского концертно-филармонического объединения Олег Кассихин.

Премьеры без зрителей

Специально к празднику псковский театр драмы имени А. С. Пушкина, который является главной сценической площадкой региона, представил премьеру спектакля Петра Шерешевского "Село Степанчиково и его обитатели" по одноименному роману Ф. М. Достоевского. Впервые за многолетнюю историю театра труппа играла постановку при пустом зале, без зрителей: онлайн-трансляция велась в интернете. "Мы готовим определенную программу, чтобы показывать видеоспектакли на разнообразных порталах. <…> Репетируем потихонечку, готовим что-то на будущее, чтобы театр не встал полностью", - сказал ТАСС художественный руководитель псковского драматического театра, известный российский режиссер Дмитрий Месхиев.

Также чуть раньше и без зрителей представили премьеру к празднику и в Архангельском областном театре драмы - с трансляцией онлайн показали "Пряслины. Две зимы и три лета" по Федору Абрамову, а зрителям предлагали выкладывать аплодисменты в "сторис" "Инстаграма", рассказал ТАСС директор Архангельского областного театра драмы Сергей Самодов.

Работа и репетиции как праздник

Российский государственный академический театра драмы им. Федора Волкова запустил проект "Волковский на карантине". Из-за ограничений по числу участников мероприятий отказавшись от идеи транслировать записи спектаклей на фасаде театра, Волковский решил показывать их ежедневно в 18:30 мск на официальном Youtube-канале, рассказал ТАСС его директор Айрат Тухватуллин. 27 марта зрители увидят видеоверсию постановки "Любовь, любви, любовью, о любви", а в самом театре будут репетировать мюзикл Егора Дружинина "Еврейское счастье".

За закрытыми дверями активно готовит постановку к показу и петербургский Александринский театр. "У нас идут репетиции нового спектакля Андрия Жолдака "Нана", премьера онлайн намечена на 31 марта и 1 апреля", - сказали ТАСС в пресс-службе театра.

В День театра продолжит репетиции и коллектив Владимирского академического театра драмы. "28 марта в закрытом режиме пройдет сдача спектакля "Искупление", сценарий которого основан на дневниках жителей блокадного Ленинграда", - рассказала пресс-атташе театра Светлана Игнатова. 24 марта театр открыл серию онлайн-трансляций своих спектаклей, и 27 марта в 18:00 мск, зрители смогут увидеть запись постановки "Три сестры".

Работать как лучший способ отметить праздник назвали в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета. "Продолжаем репетировать оперы и балеты, готовиться к премьерам", - отметили в пресс-службе театра, добавив что "онлайн-подарки" к празднику зрители увидят в начале апреля. "В начале апреля мы запланировали качественно записать вокальный концерт из хитовых оперных арий из золотого фонда - безусловно, выложим его в сеть", - сказал собеседник агентства.

Готовятся сразу к нескольким премьерам и артисты Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского. Ближайшая из них - "Пиковая дама. Картины" по повести Александра Пушкина - запланирована через две недели. Кроме того, в честь 75-летия Победы луначарцы начали аудиозапись поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин", полностью завершить ее планируется до конца апреля, рассказала ТАСС заведующая литературно-драматургической частью театра Аксинья Норманская.

Театральная премия и концерт для ветеранов театра

Татарский государственный академический театр им. Г. Камала в Международный день театра принимает участие в ежегодной театральной премии республиканского Министерства культуры "Тантана" ("Триумф"). "Театр Камала заявлен в шести номинациях премии. В этом году премия пройдет без зрителей в режиме онлайн-трансляции. Эфир состоится на официальном YouTube-канале театра Камала", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Коллектив театра перестраивается под новые реалии: проходят прямые эфиры артистов в социальной сети Instagram, на YouTube-канале размещены знаковые спектакли театра - "Старик из деревни Альдермеш", "Черная бурка", "Плаха" и другие, в ближайших планах - онлайн-чтения татарских драматургов и онлайн-трансляции спектаклей. "Мы получаем колоссальную поддержку от зрителей. Поклонники театра ежедневно пишут нам в соцсетях, благодарят нас за открытый доступ к видеозаписям спектаклей", - отметили в пресс-службе.

Коллектив Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии также занимается переводом праздничной программы в онлайн-формат. "Мы готовили для ветеранов культуры и театра концерт оркестра со всеми известными мелодиями из оперетт и современных спектаклей. Сейчас мы делаем запись, которую запустим онлайн-трансляцией в социальных сетях", - рассказала ТАСС директор театра Светлана Борисова.

С мольбертов в Instagram вынуждена будет переехать и фотовыставка "Закулисье", подготовленная солистом театра Денисом Дэном, а также в соцсетях разместят ролики о жизни театра за прошедший год.