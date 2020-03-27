Концерт со звездами и читка с министром. Международный день театра пройдет в Москве онлайн

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Международный день театра, который отмечается 27 марта, из-за приостановки работы культурных учреждений в связи с ситуацией с коронавирусом пройдет в Москве в режиме онлайн. Российские театры подготовили более 40 мероприятий, трансляции которых будут доступны на портале "Культура.РФ" и официальных сайтах театров.

"Сегодня мы отмечаем свой праздник - Международный день театра. Каждый из нас связал свою жизнь с театром, и я надеюсь, что никто и никогда об этом не пожалел, - обратился к профессиональному сообществу председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, чьи слова передали ТАСС в пресс-службе организации. - Наверное, есть работа, которую достаточно делать честно и добросовестно, но театру служить без любви и самоотречения невозможно".

Калягин призвал коллег не терять оптимизма, не впадать в уныние и не предаваться панике. "Я уверен, что в сегодняшней ситуации нам поможет эта всепоглощающая любовь к своему делу. И мы все преодолеем, ведь служители театра - люди отважные и смелые <...> Уверен, что карантин не будет длиться вечно, что очень скоро мы выйдем на сцену, и снова ощутим это счастье встречи со своим зрителем", - цитируют его в пресс-службе.

Минкультуры РФ ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий из-за неблагоприятной ситуации в связи с распространением коронавируса. Ежегодная акция была полностью переведена в режим онлайн.

Как рассказали в ведомстве, среди мероприятий, в которых смогут принять участие пользователи - театральный марафон, который пройдет с 11 утра и до полуночи - постановки представят "Современник", "Ленком", Театр имени Вахтангова, Малый театр и другие. Показы пройдут на сайте "Культура.РФ", где также разместят более 2,5 тыс. записей спектаклей, театральных постановок и концертов.

Министр в эфире

Министр культуры РФ Ольга Любимова лично примет участие в акции, приуроченной к Международному дню театра. МХАТ им. Горького организует читку избранных глав из книги знаменитого актера, режиссера, основателя Московского Художественного театра Константина Станиславского "Моя жизнь в искусстве". Ожидается, что Любимова выступит в качестве чтеца.

Помимо нее участниками мероприятия, которое проходит в рамках проекта телеканала "МХАТ ГОВОРИТ!", станут художественный руководитель театра Эдуард Бояков, большая часть труппы и сотрудников театра. Читка продлится в течение шести часов, в кадре появятся также многие деятели культуры, писатели Захар Прилепин, Святослав Рыбас, режиссер Андрей Кончаловский, актрисы Ольга Кабо, Алиса Гребенщикова, Инга Оболдина, актеры Андрей Мерзликин, Евгений Стычкин и другие.

Как отметил худрук театра, фундаментальный труд "Моя жизнь в искусстве" - это не только живой взгляд создателя русской театральной традиции на сценическое искусство. "Эта книга - актуальный манифест современного театра, который способен объединить не только нас, "мхатовцев", но и всех тех, кто служит театру и любит запах кулис", - передают слова Боякова в пресс-службе театра.

К акции "День театра" присоединится Центральный дом актера, который организует на своей Большой сцене концерт с участием известных актеров, певцов и музыкантов. Трансляция пройдет на YouTube-канале телеведущего Михаила Ширвиндта.

В пресс-службе мероприятия рассказали, что свое участие в интернет-концерте уже подтвердили в том числе художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин, актеры Леонид Ярмольник, Юрий Стоянов, Игорь Золотовицкий, Федор Добронравов, Нонна Гришаева, Александр Олешко, музыканты Денис Мацуев, Евгений Маргулис, Елизавета Антонова и другие артисты.

Популярные спектакли и премьеры

К Международному дню театра Малый театр приурочил показ спектакля "Всегда зовите Долли!" по пьесе Торнтона Уайлдера "Осторожно, сваха!", который пройдет на официальной странице театра в Facebook.

Главная героиня постановки - Долли, остроумная и находчивая женщина, которая выручит в любой самой запутанной ситуации. Режиссером спектакля, наполненного шутками, танцами и музыкой, выступил Владимир Иванов, главные роли исполнили народные артисты РФ Ирина Муравьева и Валерий Афанасьев.

Московский театр "Сатирикон" покажет в День театра премьеру спектакля "Дорогая Елена Сергеевна" в постановке Владимира Жукова. Спектакль поставлен по знаменитой одноименной пьесе Людмилы Разумовской. Главную роль - школьной учительницы - исполнит заслуженная артистка России Наталия Вдовина. В спектакле также задействованы Илья Рогов, Константин Новичков, Ярослав Медведев, Алина Доценко, Анна Петрова, Кирилл Бухтияров, Никита Григорьев.

По словам художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина, на него произвела впечатление, игра Вдовиной и молодых артистов в постановке, и как по сути правильно и психологически построены сцены. "Ведь это очень серьезная, болевая пьеса, написанная в наше время, но не вчера. И острота ее за 40 лет только увеличилась", - приводят его слова в пресс-службе.

"Золотой фонд"

В свой профессиональный праздник Большой театр запустит проект, в рамках которого будут впервые в истории театра показаны в онлайн-формате шесть спектаклей так называемого "золотого фонда".

Первой на официальном YouTube-канале театра зрители увидят трансляцию легендарного балета "Лебединое озеро". Перед показом в режиме живых комментариев зрители смогут обсудить предстоящий спектакль вместе с артистами Большого театра - премьером Денисом Родкиным и ведущим солистом Игорем Цвирко.

После Большой театр планирует показать оперы "Царская невеста" и "Борис Годунов", а также балеты "Спящая красавица", "Марко Спада", "Щелкунчик". В пресс-службе уточнили, что для тех, кто не успеет посмотреть спектакль в реальном времени, записи будут храниться еще 24 часа после трансляции.