Три новых эпизода проектов "Союзмультфильма" увидят зрители в течение нерабочей недели

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "Союзмультфильм" представит в дни нерабочей недели новые эпизоды мультфильмов "Возвращение в Простоквашино", "Оранжевая корова" и "Пиратская школа". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей.

"Союзмультфильм" запланировал показ новой серии мультсериала "Простоквашино" в предстоящие выходные дни. Так, 30 марта, в понедельник, на Youtube-канале киностудии появится 29-й эпизод под названием "Доить или не доить". Он расскажет о том, как новая героиня мультсериала няня Маргарита Егоровна, которую озвучивает народная артистка РФ Татьяна Васильева, начинает карьеру деревенского драматурга", - уточнили в пресс-службе.

Новый эпизод подросткового сериала "Пиратская школа" о приключениях учеников необычного образовательного учреждения на острове пиратов представят 1 апреля. Проект стал лауреатом в номинации "Лучший сериал" на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале в 2020 году. Очередную серию мультфильма "Оранжевая корова" под названием "Семейная традиция" опубликуют на канале студии 3 апреля.