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Минкультуры планирует провести мониторинг музеев для пересмотра нормативов посещаемости

Мониторинг планируется провести до 31 мая 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Заместитель министра культуры Алла Манилова пообещала организовать мониторинг музеев для возможности пересмотра планового задания по посещаемости. Об этом она сообщила в официальном ответе на обращение Союза музеев России, опубликованном в пятницу на сайте союза.

"Полагаем целесообразным провести мониторинг по каждому музею до 31.05.2020 и по результатам анализа показателей посещаемости осуществить корректировку государственного задания, перераспределив плановые объемы государственных услуг/работ и ключевых показателей деятельности учреждения", - говорится в ответе.

Минкультуры РФ ежегодно формирует государственные задания для федеральных музеев, на исполнение которых они получают субсидии. В нормативах, в частности, указаны несколько критериев - посещаемость, оцифровка экспонатов и занесение их в Государственный каталог Музейного фонда РФ, а также увеличение внебюджетных доходов. По итогам года музеи отчитываются о выполнении госзадания.

Глава Союза музеев России - генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 18 февраля обратился в Минкультуры с просьбой не повышать нормативы посещаемости в музеях из-за ситуации с коронавирусом. Тогда речь шла о сокращении в музеях потока иностранных туристов, которые платят полную цену за билеты и обеспечивают учреждениям культуры доход.

Ответ на обращение Союза музеев не учитывает обстоятельств временного закрытия музеев для посетителей в марте, поскольку был подготовлен до введения этой меры. Письмо Маниловой, поступившее в Союз музеев 27 марта, было подготовлено, согласно документу, 17 марта. В тот же день вышел приказ Министерства культуры РФ, в котором федеральным учреждениям культуры предписано приостановить до особого распоряжения прием посетителей.

При этом Манилова отметила в письме, что "в сложившихся форс-мажорных условиях интересы музеев и их коллективов должны быть максимально защищены".

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