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Распространение коронавируса нового типа

День театра в Москве проведут в онлайн формате

Всемирный день театров отмечается 27 марта

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Театральные площадки, подведомственные департаменту культуры города Москвы, проведут специальные мероприятия к Всемирному дню театра в онлайн формате из-за коронавируса. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Театры, которые относятся к департаменту культуры города Москвы, традиционно проводят специальные мероприятия ко Всемирному дню театров, который отмечается 27 марта. В нынешних условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции московские театры предоставят возможность увидеть эти мероприятия, не выходя из дома, в режиме онлайн", - пояснили в пресс-службе.

Московский театр "Современник" запустил онлайн проект "Доктор Чехов" - каждый день в 19:00 актеры читают отрывки из произведений классика. Посмотреть их можно на официальном сайте культурного учреждения. Также присоединиться к прямым трансляциям приглашает и Московский концертный зал "Зарядье". В онлайн-программе музыка на любой вкус. Прямая трансляция начнется в 19:00 на официальном сайте концертного зала.

"Московский концертный зал "Зарядье" считает важным поддерживать в условиях временного пребывания дома людей, любящих музыку, зрителей, которые привыкли приходить к нам на концерты. Очень важно поддержать людей старшего возраста - наших мам и пап, бабушек и дедушек. Именно они сейчас больше всего в этом нуждаются. Многие музыканты с радостью откликнулись на нашу просьбу провести концерты в прямом эфире. В ближайшее время в нашем зале выступят Даниил Крамер и Анна Бутурлина, камерный оркестр Musica Viva и Андрей Гугнин, Александр Гиндин и Василий Ладюк, Борис Андрианов и Борис Березовский", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского концертного зала "Зарядье" Ольги Жуковой.

Также мероприятия в онлайн формате подготовили театры: Эрмитаж, Романа Виктюка, на Юго-Западе и другие.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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