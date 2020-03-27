Александринский театр будет обмениваться гастролями и мастер-классами с театрами Коми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Национальный драматический театр России - Александринский театр будет обмениваться гастролями, мастер-классами и программами с учреждениями культуры Республики Коми. Соответствующее соглашение подписали в петербургском пресс-центре ТАСС в пятницу худрук Александринки народный артист России Валерий Фокин и министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

"Я очень рад тому, что именно сегодня [в Международный день театра] и в этой трудной ситуации [на фоне ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса] мы подписываем данное соглашение, где у нас записаны и мастер-классы, и программы, и конкурсы, и обмен гастролями, и оказание консультативной помощи, и творческая лаборатория вместе с нашей ассоциацией театральных режиссеров и так далее. У нас очень большие планы", - сказал Фокин перед подписанием.

Одно из первых мероприятий, которые запланировали стороны в рамках своего сотрудничества, состоится в конце августа, рассказал Фокин. "Наш молодой режиссер Хуго Эрикссен, который поставил спектакль "Демагог" у нас на Новой сцене, будет ставить в Молодежном театре в Коми "Игроки" Гоголя", - анонсировал худрук. Он также предложил провести совместные онлайн-репетиции, видеоконференции с коллективом Молодежного театра, "чтобы не терять время" на фоне закрытия театров для зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

По его словам, Александринка, которая имеет успешный и разнообразный опыт работы с молодежной аудиторией, прежде всего на своей Новой сцене, готова помогать Молодежному театру Коми с точки зрения формирования идеологии, репертуарного развития и в других планах. Молодежный театр занимает площади в Театре драмы им. Виктора Савина, но в будущем переберется на собственную площадку - в кинотеатр "Октябрь" после завершения его реконструкции, отмечал ранее глава минкультуры Коми.

Развитие контактов Национального театра с российскими регионами является обязательной задачей, отметил Фокин. "Мы должны обогащаться, передавать опыт, контактировать и не замыкаться в себе", - добавил он.